5 домашних тренировок, которые помогут избавиться от жира на животе. Видео

Сбалансированное питание и домашние тренировки являются эффективным и удобным способом уменьшения жира на животе. Включите упражнения в распорядок и выполняйте их регулярно, чтобы быстро подтянуть тело и нарастить мышцы.

Таким образом, вы сможете увеличить силу и выносливость, а также достичь превосходной физической формы, что позволит вам носить любую одежду на несколько размеров меньше. В Eat This, Not That поделились 5 упражнениями для эффективного уменьшения жира на животе, которые вы сможете выполнять прямо у себя дома.

Тренировка №1: Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) для сжигания калорий и жира

Прыжки и приседания. Встаньте на ширине плеч, приседайте, а затем прыгайте вверх. Мягко приземляйтесь и снова приседайте. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Альпинисты. Займите позу планки с прямыми руками. Поочередно подтягивайте колени к груди, меняя ноги. Увеличьте скорость, сохраняя правильную технику, и выполняйте 3 подхода по 30 секунд.

Бурпи. Стоя, опуститесь до упора, а руками коснитесь пола. Оттолкнитесь ногами назад в упор лежа, выполните отжим, а затем скачком вернитесь в приседания и сделайте резкий скачок. Выполните 3 подхода по 10-15 раз.

Тренировка №2: Табата для ускорения метаболизма и формирования пресса

Велосипедные скручивания. Лягте на спину с руками под головой. Поднимите ноги и поочередно подтягивайте колени к груди и скручивая туловище. Повторяйте по 20 раз на каждую ногу, сделав 3 подхода.

Планка с разведенными ногами. Начните с планки, прыгайте, разводя и сводя ноги, сохраняя прямую линию от головы до пяток. Выполните 3 подхода по 30 секунд.

Прыжки с выпадами. Станьте прямо, держу ли ноги на ширине бедер. Сделайте выпад правой ногой, удерживая левое колено близко к полу. Выпрыгните вверх, меняя ноги в воздухе и повторяйте поочередно каждую ногу. Сделайте 3 подхода по 30 секунд.

Тренировка №3: Пилатес для укрепления мышц

Сотни. Лягте на спину с поднятыми ногами и руками в бока. Поднимите голову и плечи, покачивая руками вверх и вниз, вдыхая и выдыхая по 5 секунд. Сделайте 3 подхода по 100 счетов.

Круги ногами. Лягте на спину, поднимите одну ногу вверх и выполняйте круговые движения в обе стороны. Повторите для другой ноги, стараясь выполнить 3 подхода по 10 кругов на каждую ногу в обоих направлениях.

Мертвые жуки. Лежа на спине с руками и ногами, поднятыми вверх. Опустите одну руку и противоположную ногу в пол, сохраняя спину ровной. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, выполняя 3 подхода по 30 секунд.

Тренировка №4: Йога для тела

Собака мордой вниз. Займите позицию планки и поднимите бедра к потолку, формируя перевернутую латинскую букву V. Задержитесь на 30 секунд и повторите 3 раза.

Лодка. Сядьте с ногами в коленях и ступнями на полу и немного наклонитесь назад, подняв ноги. Растяните руки параллельно полу и удерживайте позицию 20-30 секунд. Сделайте 3 подхода.

Поза воина. Встаньте прямо, поставив ноги вместе. Отставьте одну ногу назад, удерживая ее прямой, а переднее колено согните, чтобы образовать выпад. Разведите руки над головой, держа их вместе и задержитесь на 30 секунд. Повторите с другой стороны, чередуя ноги по 3 подхода.

Тренировка №5: Тренировка с сопротивлением для наращивания мышц и сжигания жира

Скручивание с гантелями. Сядьте на пол с изогнутыми ногами и держите гантель, отклоняясь назад. Поверните туловище в одну сторону, касаясь гантелями пола, а затем повторите с другой стороны. Сделайте 3 подхода по 15 скручиваний (по 7-8 на каждую сторону).

Боковой подъем с резиновым бинтом. Закрепите резиновую ленту на якоре. Встаньте боком к якорю и отталкивайтесь туловищем, держа ленту одной рукой. Выполните 3 подхода по 12-15 раз с каждой стороны.

Скручивание с гантелями. Держите гантель на плече и поднимите колено до противоположного локтя, активно вовлекая косые мышцы. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, чередуя в течение определенного времени. Сделайте 3 подхода, стараясь двигаться непрерывно по 30 секунд.

