5 эффективных способов, которые улучшат состояние вашей полости рта

Поскольку времени для того, чтобы позаботиться о себе, у большинства из нас не хватает, стоит придерживаться определенных правил, которые помогут сохранить здоровье. В частности, это касается ухода за зубами и ротовой полости.

Учитывая непредсказуемость этой части тела, боль в зубах, проблема с деснами и другие проблемы могут появиться в любой момент. Что стоит делать кроме обычной чистки зубов, чтобы поддержать здоровье зубов и десен, узнавали в OBOZ.UA.

Чистите зубы пастой на основе фтора

Небрежное отношение к гигиене ротовой полости может увеличить риск заражений и заболеваний. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется чистить зубы пастой, содержащей фтор, который способствует укреплению эмали и защищает зубы от кариеса. Также важно отвести на процедуру не менее 2-3 минут и выполнять ее дважды в день.

Используйте зубную нить

Зубная нить эффективно удаляет остатки пищи между зубами, помогая уберечь зубы от кариеса и от инфекций в деснах. Такое средство следует использовать ежедневно, совершая медленные и тщательные движения, для максимального очищения ротовой полости.

Не злоупотребляйте сладкими и кислыми продуктами

Употребление сладкой и кислой пищи может существенно повлиять на здоровье зубов. В частности, контактируя с бактериями в ротовой полости, сахар превращается в кислоту, что вредит эмали, а кислые напитки растворяют минералы в эмали, приводя к появлению кариеса.

Ополаскивайте полость рта

Качественный ополаскиватель может уничтожить кислоты, очистить твердые участки рта и улучшить состояние эмали. Особенно полезно использовать ополаскиватель пожилым людям и детям.

Своевременно обращайтесь к стоматологу

Не забывайте о своевременных визитах к стоматологу, которые необходимы для поддержания здоровья вашей ротовой полости. Даже если вы считаете, что ваши зубы в идеальном состоянии, важно проходить стоматологические осмотры, чтобы вовремя выявить и исправить любые невидимые, на первый взгляд, проблемы.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как бороться с неприятным запахом изо рта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.