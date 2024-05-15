Что делать, если у вас неприятный запах изо рта: причины и рекомендации

Неприятный запах изо рта, известный как галитоз, может возникать исходя из различных факторов, в частности наличия бактерий, которые выделяют едкие соединения серы. Также, такое явление может быть вызвано определенными инфекциями, плохой гигиеной полости рта или из-за осложнений при диабете и почечной недостаточности.

Однако, некоторые простые рекомендации могут легко решить эту проблему. Что стоит изменить в жизни, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, узнавали в OBOZ.UA.

Поддерживайте гигиену полости рта

Дважды в день очищайте зубы щеткой и используйте зубную нить. Это важно, поскольку налет на зубах собирает бактерии, которые вызывают неприятный запах. Однако, важно не переборщить, поскольку чрезмерное давление может повредить эмаль зубов и сделать их более уязвимыми к кариесу.

Пейте минимум 8 стаканов воды в день

Неприятный запах изо рта может провоцировать сухость. Именно слюна обеспечивает чистоту, не давая бактериям размножаться в ротовой полости. Сохраняйте рот увлажненным, пейте воду и избегайте напитков с кофеином или сахаром.

Очищайте не только зубы, но и язык

Чтобы уменьшить количество соединений, вызывающих галитоз, формирующихся на поверхности языка, необходимо использовать щетку со встроенным очистителем языка. Также подойдет специальный скребок, который прекрасно очищает язык от налета.

Используйте ополаскиватель для рта

Использовать ополаскиватели без обычного очищения зубов нет смысла, а потому это является дополнительным этапом для очищения и отнюдь не его замена. Вы можете купить специальный ополаскиватель или попробовать смешать воду с несколькими каплями масла перечной мяты. Также для уменьшения запаха во рту поможет черный или зеленый чай.

Избегайте определенных продуктов

Минимизируйте потребление продуктов, таких как сырой лук или чеснок, которые могут вызвать галитоз. Также, откажитесь от кислых или высокофруктозных продуктов, поскольку эти компоненты способствуют увеличению количества бактерий, вызывающих запах. Вместо этого добавьте в свой рацион цельные зерна, темно-зеленые и оранжевые овощи, фрукты и белковые продукты.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие факторы влияют на появление неприятного запаха изо рта.

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