5 эффективных способов получить стройное тело навсегда: мнение экспертов

Фитнес – это долгосрочный процесс, похожий на марафон. Конечно, кратковременные тренировки могут принести определенные результаты, но без постоянного режима быстро исчезнут.

Реальность такова, что вам не нужно много времени для эффективных тренировок. Согласно новому исследованию, опубликованному в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, всего три минуты активности каждые 30 минут сидения могут уменьшить негативные последствия малоподвижного образа жизни. Участники, следовавшие этой стратегии, демонстрировали улучшение уровней холестерина и стабильность уровня сахара в крови, пишет eatthis.com.

Хотя этот подход может быть минимальной формой упражнений, многие тренеры рекомендуют мини-тренировку как хорошее начало для долгосрочного фитнес-процесса. Тренер Стефани Мансур советует людям, имеющим ограниченное время, начать с пятиминутных тренировок каждый день. Она утверждает, что даже подобные активности могут стать катализатором вашего фитнес-прогресса.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сохранить стройное тело в долгосрочной перспективе.

Не пренебрегайте силовыми упражнениями

Хотя подтянутая фигура часто ассоциируется с кардио, эксперты единодушны в том, что нельзя пренебрегать силовыми упражнениями. Эти упражнения способствуют активизации метаболизма и сжиганию жира.

Как объясняет тренер Джой Пулео, упражнения с отягощениями или собственным весом активируют анаэробные процессы, когда ваши мышцы восстанавливаются, стимулируя организм использовать жир как источник энергии во время отдыха. Кроме того, исследование, опубликованное в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, подтверждает, что сочетание силовых упражнений и правильного питания помогает снизить жировые отложения, сохраняя при этом мышечную массу.

Поднятие веса перед кардио

Если вы хотите максимально эффективно использовать свои тренировки, следует начать с силовых упражнений, а кардио оставить в завершение. По словам тренера Джоша Шлотмана, это поможет сохранить мышечный гликоген, что позволит более эффективно работать с весом. Исследование, опубликованное в Medicine and Science in Sports and Exercise, подтверждает, что те, кто сочетает эти два типа тренировок, сжигают больше жира.

Варьируйте кардиотренирование

Поддержание стройного тела требует постоянных кардиотренировок, но это не значит, что вам нужно бегать каждый день. Существуют разные формы кардио, которые можно адаптировать к вашим потребностям. Например, высокоинтенсивная интервальная тренировка является эффективным способом быстрого сжигания калорий за короткое время.

Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что тренировки ВИИТ сжигают больше калорий, чем другие формы упражнений. К тому же тело продолжает сжигать калории даже после завершения тренировки.

Скакалка – ваш друг

Прыжки на скакалке – это отличное упражнение для укрепления мышц, улучшения координации и выносливости. Как утверждает тренер Лана Эванс, это упражнение эффективно тренирует как верхнюю, так и нижнюю части тела, одновременно улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследование, опубликованное в The Research Quarterly, сравнило прыжки на скакалке с бегом и обнаружило, что 10 минут прыжков являются столь же эффективными, как полчаса бега.

Сделайте тренировки интересными

Последовательность является ключом к стройности, но для ее поддержки требуется мотивация. Одно исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, предлагает простой подход к фитнесу: забудьте о личных рекордах, пройденных километрах или подсчете калорий и просто подумайте: что я могу сделать сегодня для собственного удовольствия, чтобы при этом быть активным?

Исследователи опросили группу взрослых, и регулярно тренировавшиеся указали на один общий фактор: им нравились их занятия. Делайте все возможное, чтобы сделать упражнения приятными. Начните тренироваться с другом или попробуйте новый вид спорта, о котором давно мечтали. Как показывает исследование, когда мы находим физическую активность, которая нам действительно нравится, нам становится значительно легче соблюдать этот режим длительное время.

