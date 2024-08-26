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6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
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6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Часто когда знаменитости удивляют нас своими результатами в похудении, это связано с жесткими диетами или интенсивными тренировочными программами, а также доступом к персоналу поваров, диетологов и тренеров, которые помогают им достичь желаемого результата. Однако на этот раз все по-другому!

Шесть звезд потеряли в общей сложности более 130 кг благодаря простым методам, которые может применить каждый. Издание eatthis.com опубликовало их секреты похудения, которые можно взять на вооружение уже сейчас.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Тиффани Хеддиш начала выращивать овощи дома

Известная комедиантка Тиффани Хеддиш сбросила около 18 килограммов, в значительной степени благодаря диете, богатой овощами. В интервью People она рассказала, что выращивает на своем огороде клубнику, капусту, сельдерей и другие овощи, из которых готовит утренние соки и другие блюда в течение дня.

Также она отмечает, что здоровый образ жизни стал еще лучше благодаря отношениям с рэпером и актером Коммоном. Следует заметить, что ваша личная жизнь может оказывать существенное влияние на привычки. Исследование, в котором участвовало более 3000 пар, показало, что когда один из партнеров переходит на здоровый образ жизни (например, прекращает курить или начинает заниматься спортом), другой часто следует за ним.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Питер Фачинелли отказался от сладостей и фастфуда

Актер Питер Фачинелли постоянно работал над собой. Его ключевые стратегии включали отказ от фастфуда и сосредоточение на домашнем приготовлении без добавления сахара. Результат – минус 14 килограммов и поразительная физическая форма.

Приготовление еды на дому позволяет контролировать как количество, так и качество продуктов. В ресторанах трудно быть уверенными в том, что именно добавляется в блюда. Часто это избыточное количество масла, соли или сахара, что может вызвать увеличение веса.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Ребел Уилсон сделала ставку на белки и уменьшила количество углеводов

Австралийская актриса Ребел Уилсон сменила питание, сделав акцент на белках и минимизируя углеводы. Это помогло ей сбросить 18 кг и значительно улучшить свое самочувствие.

Диета с высоким содержанием белков не только помогает насыщению, но и способствует похудению, поскольку снижает уровень гормонов голода. В ходе тренировок она также способствует потере жира и увеличению мышечной массы.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Сиара отслеживала свой прогресс с помощью приложений

После рождения третьего ребенка певица Сиара поделилась со своими подписчиками в Instagram своими успехами в потере веса. Она сбросила около 13 килограммов благодаря программе WW, которую назвала "легкой, без стресса и веселой". В частности, она отметила, что приложение WW стало "настоящим изменением игры" на ее пути.

Научные исследования доказывают, что использование приложений для контроля питания и физической активности оказывает положительное влияние на результаты похудения. Кроме того, Сиара также пользуется фитнес-приложением Peloton, которое добавляет энергии в ее программу питания.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Келли Осборн соединила терапию и хирургию

Звезда реалити-шоу Келли Осборн открыто рассказала о своей потере 39 килограммов благодаря желудочной операции и здоровому питанию. Однако она также отметила важность психического здоровья в этом процессе. Перед тем, как решить идти на операцию, Келли прошла год терапии.

Есть тесная связь между эмоциональным и физическим здоровьем. Осознанное питание и работа над психическим состоянием являются важными шагами на пути к здоровью.

6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Эд Ширан снизил потребление алкоголя и начал тренироваться

Для певца и автора песен Эда Ширана гастроли стали вызовом в поддержании здорового образа жизни. Он рассказал, что после концертов его вечера обычно состояли из фастфуда и алкоголя. Однако, решив изменить свой образ жизни, Эд постепенно отказался от пиццы, пива и куриных крылышек, заменив их на регулярные тренировки. Это помогло ему сбросить 23 килограмма.

Отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность – даже 10 минут в день – могут оказать большое влияние на здоровье и вес.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская