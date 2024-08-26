6 известных методик похудения знаменитостей: в чем секрет их формы

Часто когда знаменитости удивляют нас своими результатами в похудении, это связано с жесткими диетами или интенсивными тренировочными программами, а также доступом к персоналу поваров, диетологов и тренеров, которые помогают им достичь желаемого результата. Однако на этот раз все по-другому!

Шесть звезд потеряли в общей сложности более 130 кг благодаря простым методам, которые может применить каждый. Издание eatthis.com опубликовало их секреты похудения, которые можно взять на вооружение уже сейчас.

Тиффани Хеддиш начала выращивать овощи дома

Известная комедиантка Тиффани Хеддиш сбросила около 18 килограммов, в значительной степени благодаря диете, богатой овощами. В интервью People она рассказала, что выращивает на своем огороде клубнику, капусту, сельдерей и другие овощи, из которых готовит утренние соки и другие блюда в течение дня.

Также она отмечает, что здоровый образ жизни стал еще лучше благодаря отношениям с рэпером и актером Коммоном. Следует заметить, что ваша личная жизнь может оказывать существенное влияние на привычки. Исследование, в котором участвовало более 3000 пар, показало, что когда один из партнеров переходит на здоровый образ жизни (например, прекращает курить или начинает заниматься спортом), другой часто следует за ним.

Питер Фачинелли отказался от сладостей и фастфуда

Актер Питер Фачинелли постоянно работал над собой. Его ключевые стратегии включали отказ от фастфуда и сосредоточение на домашнем приготовлении без добавления сахара. Результат – минус 14 килограммов и поразительная физическая форма.

Приготовление еды на дому позволяет контролировать как количество, так и качество продуктов. В ресторанах трудно быть уверенными в том, что именно добавляется в блюда. Часто это избыточное количество масла, соли или сахара, что может вызвать увеличение веса.

Ребел Уилсон сделала ставку на белки и уменьшила количество углеводов

Австралийская актриса Ребел Уилсон сменила питание, сделав акцент на белках и минимизируя углеводы. Это помогло ей сбросить 18 кг и значительно улучшить свое самочувствие.

Диета с высоким содержанием белков не только помогает насыщению, но и способствует похудению, поскольку снижает уровень гормонов голода. В ходе тренировок она также способствует потере жира и увеличению мышечной массы.

Сиара отслеживала свой прогресс с помощью приложений

После рождения третьего ребенка певица Сиара поделилась со своими подписчиками в Instagram своими успехами в потере веса. Она сбросила около 13 килограммов благодаря программе WW, которую назвала "легкой, без стресса и веселой". В частности, она отметила, что приложение WW стало "настоящим изменением игры" на ее пути.

Научные исследования доказывают, что использование приложений для контроля питания и физической активности оказывает положительное влияние на результаты похудения. Кроме того, Сиара также пользуется фитнес-приложением Peloton, которое добавляет энергии в ее программу питания.

Келли Осборн соединила терапию и хирургию

Звезда реалити-шоу Келли Осборн открыто рассказала о своей потере 39 килограммов благодаря желудочной операции и здоровому питанию. Однако она также отметила важность психического здоровья в этом процессе. Перед тем, как решить идти на операцию, Келли прошла год терапии.

Есть тесная связь между эмоциональным и физическим здоровьем. Осознанное питание и работа над психическим состоянием являются важными шагами на пути к здоровью.

Эд Ширан снизил потребление алкоголя и начал тренироваться

Для певца и автора песен Эда Ширана гастроли стали вызовом в поддержании здорового образа жизни. Он рассказал, что после концертов его вечера обычно состояли из фастфуда и алкоголя. Однако, решив изменить свой образ жизни, Эд постепенно отказался от пиццы, пива и куриных крылышек, заменив их на регулярные тренировки. Это помогло ему сбросить 23 килограмма.

Отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность – даже 10 минут в день – могут оказать большое влияние на здоровье и вес.

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