5 эффективных способов преодолеть чувство вины за еду: советы диетолога

Чувство вины из-за еды может стать настоящим эмоциональным грузом, который мешает достигать ваших целей по похудению. Часто мы чрезмерно наказываем себя за небольшие "ошибки", забывая о реальном прогрессе.

Психологи и диетологи отмечают, что важно учиться распознавать и управлять этими эмоциями, а не подавлять их. Диетолог Илана Мульштейн делится с eatthis.com пятью практическими советами, которые помогут преодолеть пищевую вину и сохранить энергию и мотивацию.

Чаще всего ежедневная вина связана с мелочами: например, когда вы съели кусок торта вместо овощей. По мнению диетолога, одна из самых печальных черт чувства вины за еду заключается в том, что это огромная потеря времени, которая лишает радости жизни. Самообвинение из-за еды может реально навредить вашим усилиям по похудению.

1. Осознайте, что вина истощает вас

Эти эмоции способны подрывать вашу энергию и мотивацию. Поэтому лучше посмотреть на ситуацию в перспективе, прежде чем чувство вины возьмет верх.

"Боритесь с чувством вины еще до того, как оно станет навязчивым и выйдет из-под контроля", – советует Мульштейн.

Спросите себя: "Буду ли я помнить, что переела на вечеринке или пропустила тренировку, через шесть месяцев?" Конечно, нет. Преодолейте это и двигайтесь дальше к своим целям.

2. Будьте себе другом

Еда тесно связана с нашей социальной жизнью, и соблазны случаются часто. Если иногда вы позволяете себе больше, чем планировали, относитесь к себе снисходительно.

"Распознавайте первые признаки вины или стыда, будьте добрыми и сострадательными к себе, а затем снова обязуйтесь делать то, чего вы действительно хотите", – говорит Мульштейн. Это не признак несовершенства – вы просто человек.

3. Исследуйте свои эмоции

Еда часто отвлекает нас от настоящих чувств.

"Этот год был тяжелым. Наши эмоции – реальны, их нужно чувствовать и делиться ими. Будьте нежными к себе и ищите кого-то, с кем можно поговорить. Сладкое печенье не решит проблемы", – объясняет Мульштейн.

Решая эмоциональные трудности конструктивно, вы станете сильнее и эмоционально устойчивее.

4. Избегайте завышенных ожиданий

Вина часто обостряется, если ваши цели нереалистичны. Вы расстраиваетесь, что вес не уходит так быстро, как хотелось бы? Лучше ставить перед собой краткосрочные реалистичные цели.

"Если бы мой вес был 85 кг, я бы поставила цель 84 кг. Когда я весила 76 кг, я думала о 75 кг. Это ключевой принцип моей программы 2B Mindset – я реально сбросила свои 45 кг, шаг за шагом, килограмм за килограммом и именно это помогло достичь цели", – рассказывает Мульштейн.

5. Ставьте под сомнение свои убеждения

Много вины возникает из-за ложных представлений о себе, своем теле и еде.

Составьте список ошибочных мыслей: "углеводы делают толстым", "я никогда не похудею", "я не умею правильно тренироваться". Теперь спокойно развенчайте эти мифы – они неправдивы.

"Определите привычки и продукты, которые ведут к набору веса и снижают вашу энергию. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и празднуйте каждый маленький успех. Ежедневно напоминайте себе, что вы красивы и сильны, и постепенно достигнете желаемого", – советует Мульштейн.

