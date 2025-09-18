Поздний ужин может способствовать ожирению: что говорят об этом эксперты

Питание играет гораздо большую роль, чем просто насыщение организма энергией. Время, когда мы садимся за стол, может определять не только самочувствие, но и склонность к набору веса.

Новые научные данные доказывают, что поздние приёмы пищи влияют на гормоны голода, сжигание калорий и накопление жира. Это открытие объясняет, почему вечерние перекусы способны незаметно приводить к ожирению, пишет eatthis.com.

Чем позже человек потребляет большую часть своих калорий, тем выше риски увеличения массы тела. Диетолог Адель Дэвис советует: "Завтракай, как король, обедай, как принц, а ужинай, как нищий".

Поздние перекусы или ночные походы в заведения фаст-фуда могут незаметно превращаться в дополнительные килограммы. Теперь же свежее исследование объясняет, почему именно это происходит, и дает научное обоснование того, как вечерние приемы пищи провоцируют появление жира на животе.

Что выяснили ученые?

Группа исследователей Гарвардской медицинской школы и больницы Brigham and Women's Hospital провела одно из самых тщательных исследований в этой области. Результаты, опубликованные в октябре 2022 года в журнале Cell Metabolism, показали: отложенное питание во второй половине дня вызывает ряд физиологических изменений, которые могут повышать риск ожирения. В частности, было обнаружено:

вероятность возникновения голода возрастает вдвое, что затрудняет контроль за пищевым поведением;

суточные энергозатраты организма уменьшаются;

изменяется активность генов, отвечающих за накопление жировых отложений.

И именно этого большинство людей пытается избежать, когда борется с лишним весом.

Как проводилось исследование?

По данным Harvard Gazette, эксперимент включал 16 добровольцев (11 мужчин и 5 женщин) с избыточным весом или ожирением. Все участники придерживались одинакового режима сна и питания, однако их разделили на две группы: одна ела раньше, другая – примерно на четыре часа позже.

В процессе наблюдений фиксировали чувство голода и аппетита, брали образцы крови, анализировали расход энергии, а также у нескольких участников брали биопсию жировой ткани для оценки изменений в работе генов.

"Мы обнаружили, что разница всего в четыре часа существенно влияет на уровень голода, скорость сжигания калорий и даже на то, как организм откладывает жир", – объяснила ведущий автор работы Нина Вуйович.

Основные выводы

Неудивительно, что те, кто ужинал позже, испытывали более сильный голод. Однако они также сообщали о повышенном желании съесть крахмалистые или соленые продукты, а также овощи. В дополнение, поздние приемы пищи изменяли уровни ключевых гормонов, контролирующих аппетит:

грелин (выделяется в желудке и сигнализирует мозгу о голоде) повышался,

лептин (вырабатывается жировыми клетками и сообщает о сытости) снижался.

Уровень лептина уменьшался на 16% в течение 16-часового периода бодрствования, а соотношение грелина к лептину поднималось на 34%. В таких условиях мозг буквально толкает человека к вечерней пицце с двойным сыром.

"Совокупность результатов показывает: поздние приемы пищи снижают затраты энергии в течение суток, хотя для окончательного подтверждения нужны дальнейшие исследования", – отметили авторы работы.

Биопсии жировой ткани добавили еще больше доказательств: у тех, кто ел позже, снижалась активность генов, ответственных за расщепление липидов, и, наоборот, активизировались гены, способствующие накоплению жира.

Почему это важно?

Если человек регулярно потребляет больше калорий, чем тратит, его риск набора веса и ожирения только возрастает. В то же время новые данные свидетельствуют: перенос ужина на более раннее время может помочь легче контролировать аппетит, повысить расход энергии и уменьшить вероятность появления лишних жировых отложений.

Другими словами, чем раньше вы закончите трапезу и уберете тарелки со стола, тем лучше перспективы для вашей талии и здоровья в целом.

