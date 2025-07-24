Ужин, который вредит фигуре: что не стоит есть перед сном
Ваши вечерние привычки могут иметь значительное влияние на фигуру, особенно, если вы стремитесь сохранить стройную талию. Часто именно ужин становится моментом, когда мы позволяем себе немного больше – и не всегда полезного.
Тем не менее, даже мелкие ошибки во время последнего приема пищи могут навредить вашим усилиям в борьбе с лишним весом. Издание eatthis.com рассказывает о наиболее распространенных ошибках во время ужина, которых стоит избегать.
1. Слишком маленькие порции
Ужин не тот случай, когда правило "меньше – лучше" работает на пользу. Здесь важно не только количество, но и психология питания.
"Если вы умышленно ограничите себя в вечернем приеме пищи, то впоследствии можете не выдержать и потянуться к сладостям поздно вечером – именно тогда, когда социальные обстоятельства склоняют к нарушению режима, а сила воли слабая", – объясняет специалист по питанию Джо Джонсон.
В результате, по его словам, такой подход способен привести к перееданию и, соответственно, к избытку калорий, что помешает похудению.
Чтобы избежать этого, эксперты советуют сбалансировано и питательно наполнять свой ужин.
2. Игнорирование белка в вечернем меню
Несмотря на то, что белковые продукты могут иметь немалую калорийность, от них не стоит отказываться, если вы хотите сохранить подтянутую фигуру.
"Белок – гораздо более сытный макроэлемент, чем жиры или углеводы. А еще на его переваривание организм тратит больше энергии, что делает белок важным союзником в борьбе с лишним весом", – объясняет Джонсон.
Популярные ужины вроде пиццы, пасты с сыром или даже некоторых супов часто не обеспечивают организм достаточным количеством белка. Диетологи рекомендуют, чтобы примерно 1/3 тарелки занимали именно белковые продукты.
3. Чрезмерное использование соусов и приправ
Приправы действительно способны улучшить вкус блюда, но их избыток легко перечеркивает всю пользу даже самой здоровой пищи.
Это не значит, что приправ надо избегать полностью. Джонсон советует: "Общее правило – держаться подальше от всего, что сделано на основе сливок или майонеза. Выбирайте более легкие варианты – например, острый соус или медово-горчичный – они имеют гораздо меньше калорий".
4. Поспешное потребление пищи
Многие мамы и бабушки учили нас не есть впопыхах – и теперь наука подтверждает правильность этого совета. Быстрое питание – прямой путь к перееданию.
"Ваш мозг не сразу сигнализирует о насыщении – на это может понадобиться до 20 минут. Если вы проглотите ужин за пять минут, вероятно, захотите добавки. Ешьте медленно – тогда организм успеет осознать, что он сыт, и вам будет легче избежать соблазна десерта", – предостерегает эксперт.
Ранее OBOZ.UA писал, чем заменить вредные продукты.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.