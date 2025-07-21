Враг на тарелке: чем заменить вредные продукты, чтобы победить холестерин

Холестерин играет важную роль в функционировании организма, однако его избыток, особенно "плохой" ЛПНП, представляет серьезную угрозу для сердца. Повышенный уровень этого типа холестерина способствует образованию бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Своевременные изменения в рационе могут существенно улучшить состояние здоровья и снизить эти опасные показатели. Эксперты советуют обратить внимание на определенные пищевые замены, которые помогут держать холестерин под контролем, пишет express.co.

Одним из полезных решений является замена некоторых продуктов на те, что содержат сою. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале питания, употребление соевого белка помогает снизить уровень ЛПНП примерно на 3-4% у взрослых. Эти результаты согласуются с общими рекомендациями по увеличению употребления растительного белка.

Избыток ЛПНП способствует образованию бляшек в сосудах, что затрудняет прохождение крови, увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений.

Доктор Джейн Морган говорит: "Известно, что соя снижает уровень триглицеридов, общего холестерина и ЛПНП. Это способствует улучшению сердечно-сосудистого состояния и может стать частью здорового образа жизни. Это исследование лишь усиливает предыдущие выводы".

Такую позицию разделяет и благотворительная организация HeartUK, которая активно пропагандирует потребление соевых продуктов как эффективный способ уменьшения холестерина.

В своем заявлении организация отмечает: "Соя и продукты на ее основе – отличное дополнение к рациону, который поддерживает здоровье сердца. Они богаты белком, витаминами и минералами, и в то же время содержат мало насыщенных жиров. Соевые блюда можно прекрасно использовать вместо продуктов с высоким содержанием вредных жиров – мяса, жирных сливок, сыра, а также вместо перекусов, например чипсов".

Рекомендуется ежедневно употреблять примерно три порции соевых продуктов. Это может быть 250 мл соевого молока в вашем кофе, порция эдамаме в качестве гарнира или же соевый фарш или тофу в составе ужина.

Несмотря на обнадеживающие результаты исследований, диетолог Виктория Тейлор отмечает необходимость в дополнительных доказательствах: "Существует предположение, что соя способствует снижению холестерина", – говорит она.

Однако, по результатам анализа, проведенного Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, эффект сои на снижение холестерина не всегда был стабильным. Поэтому специалисты пришли к выводу, что нет достаточных доказательств для подтверждения прямой причинно-следственной связи.

Однако, как подчеркивает Тейлор: "Соя – это все еще ценный продукт: она содержит белок, клетчатку, полезные жиры и комплекс витаминов и минералов. В составе сбалансированного питания она может способствовать уменьшению холестерина".

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые могут повышать холестерин.

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