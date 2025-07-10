Перекусы, которые вредят сердцу: 5 привычек, повышающих холестерин

Регулярные перекусы могут как улучшить ваше здоровье, так и нанести ему вред – все зависит от того, что именно вы выбираете. Особенно это важно для людей с повышенным уровнем холестерина, поскольку неправильные пищевые привычки способны усугубить ситуацию.

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Некоторые распространённые ошибки в выборе перекусов могут казаться незначительными, но на самом деле они оказывают существенное влияние на уровень "плохого" холестерина. Издание eatthis.com опубликовало пять привычек, которых стоит избегать, чтобы поддерживать сердечно-сосудистое здоровье.

1. Вы пренебрегаете клетчаткой в рационе

Перекусы, почти не содержащие клетчатки, – это потеря возможности улучшить состояние вашего холестерина. Ведь именно клетчатка помогает организму избавляться от "плохого" холестерина (ЛПНП), выводя его из кишечника, прежде чем он попадет в кровь.

Нутрициолог Мэри-Кэтрин ЛаБоссьер подчеркивает: "Добавление клетчатки в ежедневный рацион может снизить уровень ЛПНП, или "плохого холестерина", поскольку она уменьшает количество холестерина, всасываемого из пищи".

2. Вы не продумываете перекусы заранее

Если вы привыкли хватать первое попавшееся, когда проголодаетесь, то, вероятно, потом жалеете о своем выборе. Но заранее подготовленные здоровые перекусы – отличный способ держать холестерин под контролем.

Диетолог Кейвион Миллер советует планировать перекусы так же, как и основные приемы пищи: "Так же, как вы составляете меню на день, стоит заранее подготовить здоровые варианты перекусов как дома, так и на работе. Главное – чтобы они содержали хотя бы несколько граммов клетчатки. Чаще всего мы выбираем вредное, когда не имеем под рукой полезного".

3. В ваших перекусах не хватает овощей и фруктов

Растительные продукты добавляют не только красок, но и объема и полезной клетчатки – и при этом почти не содержат калорий. Они помогают дольше чувствовать сытость и способствуют здоровому холестерину.

"Овощи и фрукты имеют двойной эффект: с одной стороны – клетчатка, снижающая холестерин, а с другой – польза для микробиома. Многообразие кишечных бактерий, как показывают новые исследования, напрямую связано с уровнем холестерина", – объясняет диетолог Аманда Соседа.

4. Вы едите бессознательно и не контролируете количество

Когда мы едим "на автомате" – например, перед телевизором или за компьютером – очень легко потерять контроль над количеством съеденного. Особенно это касается снеков, которые сложно разделить на порции, например чипсы.

Нутрициолог Эшли Петри предостерегает: "Если взять целую упаковку снеков и с ней сесть перед экраном, это почти гарантированно приведет к перееданию. Стоит заранее поделить перекус на порции и внимательно относиться к самому процессу еды. Это поможет лучше понимать, когда вы действительно голодны, а когда уже сыты".

5. Вы избегаете питательных, но калорийных перекусов

Многие люди ошибочно пытаются "сэкономить" калории, отказываясь от питательных перекусов, а затем ночью переедают. Такой подход может способствовать набору веса и со временем ухудшить уровень холестерина.

Нутрициолог Лаура Яутц отмечает: "Избыток жира действительно может привести к лишним калориям и увеличению массы тела. Однако, правильные жиры – из орехов, семян, цельнозерновых продуктов и авокадо – наоборот, поддерживают здоровый уровень холестерина. Главное – контролировать порции, ведь даже полезные продукты могут быть очень калорийными".

Например, 30 граммов орехов – это около горсти, но уже более 170 калорий и 15 граммов жира. Однако, это также источник клетчатки, белка и полезных жиров.

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