Как фрукты могут способствовать похудению: советы от диетологов

Фрукты – это не только вкусный и освежающий перекус, но и мощный союзник в борьбе за стройное тело. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов они помогают уменьшить аппетит, улучшить обмен веществ и регулировать уровень сахара в крови.

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Диетологи все чаще подчеркивают, что включение фруктов в ежедневный рацион может стать важным шагом к снижению веса. Издание eatthis.com подготовило подробные объяснения специалистов, почему фрукты действительно работают в вашу пользу.

Сытость надолго

По словам врача-диетолога Джоанны Фоли, фрукты содержат много питательных веществ и в то же время относительно мало калорий. Важнейшим компонентом является клетчатка, которая создает ощущение сытости не только сразу после еды, но и на несколько часов. Это уменьшает вероятность переедания и, соответственно, способствует уменьшению калорийности рациона.

Однако не все фрукты одинаково влияют на насыщение. Например, авокадо – один из лидеров по содержанию клетчатки и полезных жиров, которые надолго утоляют голод. "Авокадо – это фрукт, который не только богат клетчаткой, но и содержит здоровые жиры, которые обеспечивают длительное ощущение сытости. Его можно добавлять в смузи, бутерброды или салаты", – подчеркивает Фоли.

Флавоноиды – ваши союзники в контроле веса

Диетолог Тара Томайно объясняет, что некоторые фрукты, богатые флавоноидами, могут помочь уменьшить калорийность питания. "Флавоноиды определенных групп могут снижать потребление энергии, тем самым способствуя снижению веса", – говорит она.

Особое внимание стоит обратить на ягоды, в частности землянику и чернику. Их легко добавить к завтраку – овсянки, хлопьев или йогурта. Замороженные ягоды также удобно смешивать с греческим йогуртом или добавлять в тесто для маффинов из цельнозерновой муки.

Улучшение реакции организма на инсулин

Как отмечает Фоли, клетчатка во фруктах помогает избегать резких скачков уровня сахара в крови после еды. Это улучшает чувствительность организма к инсулину, что играет важную роль в контроле массы тела.

"Ягоды особенно полезны для стабилизации уровня глюкозы и способствуют снижению жировых отложений. Их можно добавлять в смузи, каши, йогурт или просто употреблять отдельно как полезный перекус", – советует она.

Один полезный выбор влечет за собой другие

Регулярное употребление фруктов может побудить к другим положительным изменениям в питании. Диетолог Диана Гарильо-Клелланд считает, что здоровые привычки "накапливаются" и усиливают друг друга: "Когда человек начинает регулярно есть фрукты, это может повысить его мотивацию к другим полезным изменениям, которые вместе будут способствовать снижению веса".

Фрукты как альтернатива сладостям

Фрукты могут стать отличной заменой сладкому. Вместо мороженого после ужина стоит попробовать горсть замороженного винограда – без добавления сахара, зато с антиоксидантами и полифенолами.

"Вместо сладкой газировки, которая является основным источником добавленного сахара для многих людей, лучше выбрать фруктовый смузи", – советует Тоби Амидор, дипломированный нутрициолог и эксперт по питанию.

Гарильо-Клелланд добавляет: "Фрукты имеют естественную сладость, поэтому могут заменить десерты. Например, ягоды со взбитыми сливками – это вкусный и одновременно более полезный вариант, чем мороженое".

Положительное влияние на микробиом кишечника

Фрукты поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта. "Их регулярное употребление улучшает разнообразие кишечной микрофлоры, что имеет важное значение для контроля веса", – объясняет Фоли.

Она также отмечает, что яблоки содержат пребиотическую клетчатку, которая стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике. Если вам надоело есть яблоки целиком, попробуйте добавлять их в салаты или каши.

Арбуз – больше, чем просто летнее лакомство

Среди всех фруктов особенно стоит выделить арбуз. "Арбуз, как часть рациона с противовоспалительным действием, может помочь снизить вес. Участники исследований, которые ели больше арбуза в рамках такой диеты, имели меньший процент жира в теле", – рассказывает Томайно.

Арбуз содержит большое количество воды, что быстро дает чувство насыщения и предотвращает переедание. "Его можно совместить с сыром фета и мятой в салате или сделать освежающий напиток – смешать арбуз со льдом и соком лайма", – советует диетолог.

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