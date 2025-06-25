Недооцененный суперфрукт: чем на самом деле полезна дыня канталупа

Дыня канталупа часто остается без внимания на полках супермаркетов, хотя на самом деле она является настоящим кладезем питательных веществ. Этот ярко-оранжевый фрукт не только вкусный, но и чрезвычайно полезен для здоровья.

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Особенно важна его высокая концентрация бета-каротина – природной формы витамина А, который обладает целым рядом преимуществ. Издание eatthis.com рассказывает, почему стоит добавить дыню в свой рацион и как она может положительно влиять на организм.

Дыня канталупа относится к растениям, богатым бета-каротином. Именно это соединение придает характерный ярко-оранжевый или желтый цвет таким продуктам, как морковь или батат. Каротиноиды, которые отвечают за эту цветовую гамму, являются природными пигментами, синтезируемыми растениями, и одновременно выполняют роль мощных антиоксидантов. Им приписывают способность снижать вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых болезней.

Половинка средней дыни канталупы обеспечивает примерно 15% от рекомендуемой дневной нормы витамина А. И хотя в этом фрукте витамин содержится в виде бета-каротина, который нуждается в активации в организме, он все равно считается весомым источником витамина А. Это особенно важно для тех, кто придерживается веганской диеты, ведь они не потребляют животных источников витамина А.

Витамин А необходим для многих процессов в организме – от развития и роста до поддержания гормонального баланса, крепкого иммунитета и правильного межклеточного взаимодействия. Но больше всего его знают как витамин, поддерживающий зрение. Он входит в состав белка, который позволяет глазам реагировать на свет. Для женщин этот витамин также критически важен: он способствует эффективному использованию железа в организме, ведь эти два элемента тесно связаны и взаимодействуют между собой.

Поскольку витамин А растворяется в жирах, чтобы он лучше усвоился из дыни, её стоит есть в сочетании с продуктами, богатыми здоровыми жирами. Например, можно приготовить салат из дыни и авокадо, подать кусочки дыни с мягким нежирным сыром или посыпать кубики фрукта тертым кокосом.

Еще один приятный бонус в потреблении дыни – это ее способность увлажнять организм. Около 90% ее состава – это вода. Так что при употреблении этого сочного фрукта вы не только насыщаете клетки влагой, но и обеспечиваете их важными питательными веществами.

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