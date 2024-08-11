5 эффективных способов сжечь 100 калорий: рекомендации тренера

Чтобы похудеть необходимо создать дефицит калорий. Итак, каждая дополнительная калория, которую вы сжигаете, приближает вас к цели.

Тренер Тайлер Рид делится пятью проверенными методами сжигания 100 калорий, которые легко можно ввести в свое повседневное расписание. Их опубликовало издание eatthis.com.

По данным клиники Кливленда, ваше тело в среднем тратит от 1300 до 2000 калорий в день без каких-либо дополнительных усилий. Сжигание калорий происходит благодаря функционированию сердца, умственной деятельности, дыханию и многим другим процессам. Теперь ознакомьтесь с проверенными способами, как легко сжечь дополнительные 100 калорий ежедневно по совету тренера, и вы быстро увидите желанные результаты.

Пройдите быстрой ходьбой

Ходьба является одним из самых удобных и простых способов сжечь калории. Род отмечает: "Быстрая прогулка примерно 20 минут может сжечь около 100 калорий. Эта нагрузка способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и подходит для любого уровня физической подготовки".

Чем чаще вы ходите и чем быстрее шагаете, тем больше калорий сжигаете. Если вы только начинаете, начните с более коротких дистанций, постепенно увеличивая расстояние. Для ускорения процесса можно прибавить подъемы и увеличить темп.

Прыжки на скакалке

Прыжки на скакалке подходят не только для детей. По словам Рида, "10 минут скачков на скакалке могут помочь сжечь 100 калорий. Это высокоинтенсивная кардиотренировка, которая улучшает координацию и ловкость".

Добавление скакалки к вашей тренировке поможет тренировать все тело, включая бедра, ягодицы, пресс, плечи и руки. Это упражнение также эффективно для наращивания мышечной массы и силы.

Велопрогулка

Езда на велосипеде не только эффективно сжигает калории, но и может предотвратить различные серьезные заболевания, такие как диабет, артрит, ожирение, инсульт, инфаркт, некоторые виды рака и депрессия. Езда на велосипеде также может быть приятным социальным занятием.

"Езда на велосипеде средней интенсивности примерно в 15 минут позволяет сжечь 100 калорий. Это полезно для силы ног и сердечно-сосудистой системы", – объясняет Рид.

Проплывайте несколько кругов

Плавание – это аэробное упражнение с низкой нагрузкой, имеющее много физических и умственных преимуществ. Род говорит: "Плавание с умеренным усилием около 15 минут может сжечь 100 калорий. Это тоже удобно для социальных людей".

Плавание поможет увеличить частоту сердечных сокращений, выносливость и сердечно-сосудистую систему. Эта тренировка всего тела также поможет тонизировать ваши мышцы.

Растяжение с помощью йоги

Добавление 20 минут йоги в ваше ежедневное расписание может сжечь около 100 калорий, утверждает Рид, особенно во время активных упражнений. Согласно исследованию, опубликованному в PLOS ONE, йога является эффективной формой физической активности, которая может помочь в долгосрочном контроле веса. Исследование показало, что участники, которые занимались йогой в течение 12-недельной программы похудения, потеряли дополнительные 3,5% веса по сравнению с теми, кто этого не делал.

Добавив йогу в ваше расписание, вы укрепите свое тело, поскольку эта спокойная форма упражнений помогает улучшить силу, гибкость, баланс и общее психическое состояние. Она также может помочь при артрите, болях в спине и улучшить здоровье сердца.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие утренние привычки помогают похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.