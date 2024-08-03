Сбалансированный завтрак и тренировка: как утренние привычки помогают похудеть

Согласно исследованию, опубликованному в "Международном журнале ожирения", утренние занятия спортом способствуют большему снижению веса по сравнению с тренировками в другое время суток. Самое интересное, что эти тренировки не обязательно должны быть утомительными.

Простые активности, например прогулки или катание на велосипеде, могут изменить ваше настроение и повлиять на пищевые привычки в течение дня. Больше об этом пишет eatthis.com.

Преимущества утренних тренировок для похудения

Исследование, продолжавшееся 10 месяцев, включало контролируемые тренировки, где участники выполняли упражнения либо с 7:00 до 11:59 утра, либо с 15:00 до 19:00. Результаты показали, что группа, занимавшаяся утром, имела значительно большую потерю веса. Исследователи пришли к выводу, что время проведения тренировок имеет важное значение для регулировки веса.

Участники в основном занимались бегом на беговой дорожке или ходьбой, время от времени чередуя с другими активностями, такими как велопрогулки или прогулки на свежем воздухе. Это свидетельствует о том, что регулярные движения, а не специфический вид тренировки, являются ключевыми для похудения. Важно просто начать тренировку и двигаться, чтобы настроиться на физическое и психическое здоровье.

Если вы хотите начать тренироваться по утрам, выберите вид физической активности, который вам нравится. Вам не обязательно бегать. Выбирайте такие занятия, которые доставят вам удовольствие и хорошее настроение. Среди замечательных утренних тренировок – прогулки, велопрогулки, занятия онлайн-фитнесом с гантелями, йога, пилатес.

Важность белка после тренировок

После тренировки важно обеспечить свое тело питательными веществами, чтобы не чувствовать голода в течение дня. Тренер Брианна Бернард советует после активностей употреблять пищу, включающую нежирный белок, здоровые жиры и сложные углеводы. Пример такого завтрака – тост из проросшего хлеба из авокадо и жареного яйца сверху.

Повышение потребления белка важно для похудения и мышечного восстановления после тренировок. Исследования показывают, что организм тратит больше калорий на метаболизм белка, чем жиры и углеводы. Это уменьшает потребность в перекусах в течение дня.

Белок также важно потреблять в течение 30 минут после тренировки для питания мышц. Он способствует их восстановлению и наращиванию, помогая вам выглядеть более стройной. Мышцам нужны аминокислоты для правильного восстановления и роста.

Хотя в этом исследовании много деталей, на практике все гораздо проще. Если вы выходите на 30-минутную утреннюю прогулку и наслаждаетесь яичницей, вы уже на правильном пути. Сочетание физической активности и белка поможет вам оставаться сытыми и энергичными в течение дня, способствуя здоровому питанию.

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