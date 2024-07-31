Рецепт смузи от диетолога: это вкуснятина лишит вас лишних килограммов

Эта полоса не только поможет вам потерять лишние килограммы, но и подарит удовольствие от вкусной и питательной пищи. Диетолог Кристен Карли делится лучшим рецептом смузи для похудения.

Он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Эта полоса обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами для оптимального здоровья, пишет eatthis.com.

Ингредиенты

Смузи для похудения включает:

1 мерная ложка белкового порошка

½ стакана шпината

1 стакан несладкого соевого молока

½ стакана замороженных ягод

½ чайной ложки семян чиа

½ чайной ложки муки из семян льна

½ чайной ложки конопляных сердечек

1 банан

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в высокоскоростной блендер. Смешивайте до однородности. Регулируйте густоту, добавляя больше или меньше соевого молока по желанию. Если вы предпочитаете более сладкую полосу, добавьте каплю меда или несколько капель экстракта стевии.

Налейте смузи в бокал и наслаждайтесь этим вкусным и питательным напитком, который поддержит ваше здоровье.

Один смузи содержит 460 калорий, 12 г жира, 529 мг натрия, 37 г углеводов, 11 г клетчатки, 54 г белка.

Почему этот смузи полезен для похудения?

Эта полоса богата витаминами, минералами и антиоксидантами благодаря шпинату, ягодам, льняной муке и семенам чиа. Эти питательные вещества поддерживают здоровье и могут снизить риск хронических заболеваний.

Для похудения важны клетчатка и белок. Клетчатка помогает оставаться сытыми, а белок способствует восстановлению и росту мышц. Оба эти элемента помогают избежать лишних перекусов.

Льняная мука и семена чиа содержат альфа-линоленовую кислоту, тип омега-3 жирной кислоты, которая имеет противовоспалительные свойства и полезна для сердца и мозга.

Сочетание белка, клетчатки и здоровых жиров в этой полосе стабилизирует уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Эта полоса содержит все необходимые питательные вещества для поддержания вашего здоровья.

Включение этой полосы в ваш ежедневный рацион станет простым, но эффективным шагом на пути к похудению.

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