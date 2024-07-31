Рецепт смузи от диетолога: это вкуснятина лишит вас лишних килограммов
Эта полоса не только поможет вам потерять лишние килограммы, но и подарит удовольствие от вкусной и питательной пищи. Диетолог Кристен Карли делится лучшим рецептом смузи для похудения.
Он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Эта полоса обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами для оптимального здоровья, пишет eatthis.com.
Ингредиенты
Смузи для похудения включает:
- 1 мерная ложка белкового порошка
- ½ стакана шпината
- 1 стакан несладкого соевого молока
- ½ стакана замороженных ягод
- ½ чайной ложки семян чиа
- ½ чайной ложки муки из семян льна
- ½ чайной ложки конопляных сердечек
- 1 банан
Приготовление
- Добавьте все ингредиенты в высокоскоростной блендер.
- Смешивайте до однородности.
- Регулируйте густоту, добавляя больше или меньше соевого молока по желанию.
- Если вы предпочитаете более сладкую полосу, добавьте каплю меда или несколько капель экстракта стевии.
Налейте смузи в бокал и наслаждайтесь этим вкусным и питательным напитком, который поддержит ваше здоровье.
Один смузи содержит 460 калорий, 12 г жира, 529 мг натрия, 37 г углеводов, 11 г клетчатки, 54 г белка.
Почему этот смузи полезен для похудения?
Эта полоса богата витаминами, минералами и антиоксидантами благодаря шпинату, ягодам, льняной муке и семенам чиа. Эти питательные вещества поддерживают здоровье и могут снизить риск хронических заболеваний.
Для похудения важны клетчатка и белок. Клетчатка помогает оставаться сытыми, а белок способствует восстановлению и росту мышц. Оба эти элемента помогают избежать лишних перекусов.
Льняная мука и семена чиа содержат альфа-линоленовую кислоту, тип омега-3 жирной кислоты, которая имеет противовоспалительные свойства и полезна для сердца и мозга.
Сочетание белка, клетчатки и здоровых жиров в этой полосе стабилизирует уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Эта полоса содержит все необходимые питательные вещества для поддержания вашего здоровья.
Включение этой полосы в ваш ежедневный рацион станет простым, но эффективным шагом на пути к похудению.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой режим голодания поможет сжечь жир.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.