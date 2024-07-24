Сжигание жира и повышение долголетия: какой режим голодания поможет добиться этого

Это настоящий хит: уменьшение объема талии, повышение интеллекта и дольше, здоровее жизнь. Новое исследование, проведенное Национальным институтом старения, показало, что соблюдение определенного режима диеты может способствовать достижению результатов всего за четыре дня.

В предварительном исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism, ученые обнаружили, что сокращение ежедневного потребления калорий на половину в течение четырех дней каждые две недели снижает биомаркеры старения, диабета, сердечных заболеваний и рака без негативных последствий. "Это не типичная диета, поскольку не требует постоянного соблюдения", говорит ведущий исследователь Валтер Лонго из Университета Южной Калифорнии изданию eatthis.com.

Исследователи испытали диету, имитирующую голодание (FMD), на дрожжах, мышах и людях. Результаты были одинаковы для всех групп: диета увеличила продолжительность жизни у дрожжей и мышей, а в пилотном исследовании с участием 19 человек было показано, что этот подход может замедлить физическое и умственное старение, а также помочь уменьшить накопление жира на животе.

Диета имитирует голодание тем, что не исключает всю еду. Вместо этого исследователи сократили потребление калорий до 34-54% от нормы в течение четырех дней каждые две недели.

Лонго рекомендует соблюдать этот режим каждые три-шесть месяцев в зависимости от состояния здоровья и массы тела.

Чередуйте дни голодания

Не обязательно сокращать потребление калорий четыре дня подряд. Попытайтесь голодать через день: согласно исследованию Университета Иллинойса, такое голодание приводит к потере веса. Это также может быть полезно в более сложных случаях: исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что взрослые с ожирением, которые применяли этот метод периодического голодания и добавляли физические упражнения, похудели, снизили уровень плохого холестерина и повысили уровень хорошего холестерина.

Выбирайте пищу, утоляющую голод

Снижение ежедневного потребления калорий на 54% может казаться трудным, но есть продукты, которые помогут вам выдержать день, не чувствуя сильного голода. Тратьте калории на продукты, повышающие уровень лептина, гормона, контролирующего чувство голода. Начните день с овсянки, содержащей нерастворимую клетчатку, что повышает уровень лептина.

Пейте больше воды

Употребление достаточного количества воды помогает восполнить желудок, утолить голод, поддерживать уровень энергии и метаболизм. Чтобы избежать скуки от обычной воды, добавляйте к ней свежие фрукты или пейте чай.

Потребляйте стойкие крахмалы

Правильный выбор крахмалов поможет пережить дни голодания. Слегка недозрелые бананы и белые бобы богаты непереваривающимся стойким крахмалом, питает здоровые кишечные бактерии и способствует длительному ощущению сытости. После охлаждения макароны также превращаются в стойкий крахмал.

Ложитесь спать раньше

Качественный сон важен для регуляции голода и похудения. Недостаток сна снижает потерю веса на 55%, нарушает баланс гормонов, регулирующих голод, повышая грелин ("Я голоден") и снижая лептин ("Я сыт"). Раннее засыпание и восемь часов сна помогут избежать ночного голода.

Осторожно выходите из голодовки

После четырех дней успешного голодания легко попытаться наверстать все это время. Обязательно вернитесь в обычное питание после четырех дней диеты.

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