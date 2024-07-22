Опасные побочные эффекты диеты: что говорит об этом

Выбор диеты не всегда является здоровым решением. Если вы отказываетесь от определенных продуктов, резко снижаете калорийность или следуете модной программе, обещающей быстрые результаты, ваше тело может отреагировать отрицательно.

Независимо от того, соблюдаете ли вы кетогенную диету, периодическое голодание или низкоуглеводный рацион, издание eatthis.com собрало несколько распространенных побочных эффектов суровых диет, о которых стоит знать.

Возможно появление неприятных симптомов

Если вы планируете попробовать периодическую голодовку, во время которой еда ограничена определенными днями недели, следует учесть возможные последствия.

"В зависимости от продолжительности периода голодания люди могут ощущать головную боль, вялость, раздражительность и запоры. Чтобы уменьшить эти побочные эффекты, можно перейти с альтернативной голодовки на периодическую голодовку или план питания, позволяющий есть в течение определенного времени каждый день", – отмечают специалисты Гарвардской медицинской школы.

Усталость как следствие ограничения калорий

Известно, что уменьшение потребления пищи приводит к понижению энергии. Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, выявило, что уменьшение углеводов в рационе может повлечь за собой повышенный риск усталости. Другое исследование, сосредоточенное на кетогенной диете, опубликованное в журнале Американской диетологической ассоциации, показало, что "диеты с низким содержанием углеводов повышают утомляемость и могут снижать мотивацию к физическим упражнениям у людей, ведущих активный образ жизни".

Также другие исследования связывают дефицит таких питательных веществ, как витамин B12, фолиевая кислота и железо с усталостью и анемией.

Замедление метаболизма

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, проанализировало попытки похудания участников популярного шоу NBC "Самый неудачник". Выяснилось, что участники экстремальных диет замедлили свой метаболизм настолько, что не смогли восстановить его полностью.

Основной причиной считается снижение уровня лептина – гормона, сигнализирующего о сытости. Исследователи также отметили повышение уровня грелина – гормона, отвечающего за голод, что приводит к накоплению жира и снижению энергии.

Потеря волос

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Dermatology Practical & Conceptual, соблюдение низкокалорийных диет может повлечь за собой потерю волос из-за недостатка питательных веществ.

"Дефицит питательных веществ может повлиять на структуру и рост волос", - пишут исследователи. Это может привести к острому телогеновому выпадению волос, часто наблюдающемуся при внезапной потере веса или уменьшению потребления белка, а также к диффузной алопеции из-за дефицита ниацина.

Потеря мышечной массы

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что ограничение калорий приводит к уменьшению мышечной массы. В эксперименте, где 32 мужчины снизили потребление калорий на 1300 калорий в течение трех недель, участники потеряли около 5% мышечной массы.

Риск образования камней в почках

"Неправильное питание из-за модных диет может повысить нагрузку на органы и мышцы. К примеру, диета с высоким содержанием белка может привести к обезвоживанию, что увеличивает риск образования камней в почках", – говорит Эшли Ван Баскирк, медсестра и тренер по питанию.

Риск депрессии

Анна Герджикова, доктор философии, отмечает: "Большинство диет неэффективны, и повторные неудачи часто являются плохим знаком для долговременной потери веса".

Хронические диеты могут вызвать чувство вины, тревогу, депрессию и проблемы с концентрацией. Это может снижать самооценку и вызвать чувство потери контроля за питанием.

Недостаток основных питательных веществ

"Модные диеты не всегда плохие, но важно соблюдать баланс. Включение всех групп продуктов в ваш рацион обеспечивает необходимые витамины и минералы. Зерновые продукты снабжают энергией, клетчаткой, железом и помогают при запорах. Молочные продукты полезны кальцием и железом, фрукты и овощи снабжают витаминами и минералами, а белок поддерживает мышечную массу. Всегда старайтесь есть что-либо из всех групп продуктов, чтобы поддерживать здоровье", – говорит Стивен Ньюхарт, доктор философии.

Потеря веса в пожилом возрасте

Для пожилых людей периодическое голодание может быть рискованным.

"Если ваш вес уже невелик, есть риск потерять слишком много веса, что может повлиять на кости, иммунную систему и уровень энергии", – предупреждает Кэти МакМанус.

Возможность развития расстройства пищевого поведения

Согласно Международному журналу о расстройствах пищевого поведения, 35% людей на диете могут стать патологическими, а 20-25% из них могут развить расстройство пищевого поведения.

"Ограничительные диеты часто ведут к контролю за калориями, подсчету граммов жира и фиксации на цифрах, что может повлечь за собой расстройства пищевого поведения", – отмечают эксперты Behavioural Nutrition.

Набор веса после диеты

Как отмечает клиника Кливленда, многие специалисты утверждают, что "от 80 до 95% сидящих на диете возвращают вес, над которым так тяжело работали".

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