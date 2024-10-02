Продукты, мешающие похудеть после 50: мнение диетологов

С возрастом наше тело претерпевает немало перемен. По данным ACE Fitness, с течением времени люди становятся менее активными, что приводит к уменьшению сжигания калорий и, как следствие, набору веса.

Поэтому поддерживать форму после 50 становится сложнее. Регулярные физические упражнения и контроль потребления калорий – вот два ключевых элемента, отмечает eatthis.com.

Формула похудения проста: если вы потребляете больше калорий, чем тратите, вес растет. Уменьшив калории и повысив физическую активность, вы сможете потерять лишние килограммы. Но следует также обратить внимание на определенные продукты, которые могут мешать этой цели.

Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров

Исследование Национального опроса здоровья и питания показывает, что мужчины в возрасте от 24 до 44 лет за 10 лет набирают в среднем 3,4% массы тела, а женщины – 5,2%.

Департамент здравоохранения США рекомендует людям старшего возраста снизить потребление пищи с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и добавленного сахара, сосредоточившись на цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах и молочных продуктах, чтобы улучшить качество питания.

Эксперты Лорен Манакер и Кэри Ганс рассказывают, какие продукты следует исключить из своего рациона, если вы хотите увидеть изменения в весе.

Откажитесь от фруктовых напитков с добавленным сахаром

"Начинать утро со сладкого напитка может быть приятно, но это приводит к употреблению в пищу пустых калорий", - отмечает Манакер. Вместо этого, если вы любите соки, выбирайте 100% натуральные, например апельсиновый сок без добавления сахара. Исследования показывают, что потребляющие натуральный апельсиновый сок имеют более низкий риск избыточного веса.

Избегайте выпечки

Эти углеводы могут стать причиной набора веса. Манакер предлагает использовать пюре из чернослива, чтобы уменьшить сахар в рецептах. Смешав чернослив с водой, вы можете снизить количество сахара и жира в выпечке.

Не используйте джем или желе на тосте

Ганс предупреждает, что многие не осознают, сколько калорий добавляет джем к завтраку. "Попытайтесь купить джем с сукралозой, чтобы наслаждаться сладким вкусом без дополнительных калорий".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как восстановить форму после 50 лет.

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