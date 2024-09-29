Восстановите форму после 50:7 шагов к идеальному телу

С возрастом организм претерпевает различные изменения, одним из которых является накопление жира в области живота. Это явление также называют "андроидным ожирением", отмечает диетолог Эми Гудсон.

Жировые отложения на животе опасны, поскольку именно здесь расположены важные органы. Лишний жир может повысить инсулиновую резистентность, увеличивая риск развития диабета, пишет eatthis.com.

Чтобы оставаться здоровым и поддерживать форму, важно соблюдать правильное питание и физическую активность. Гудсон предлагает несколько скорых советов, которые помогут достичь плоского живота после 50 лет.

Добавляйте интервальные кардио в тренировку

Интервальные кардиотренировки или ВIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) помогают быстрее сжигать калории без необходимости продолжительных занятий в спортзале. Эти тренировки включают в себя короткие всплески интенсивной активности, такие как прыжки, бег или езда на велосипеде, с короткими перерывами на отдых.

"Главное преимущество состоит в том, что всего за 20 минут можно получить результат, поэтому такие тренировки легко вписываются даже в напряженный график", – говорит Гудсон.

Повысьте потребление клетчатки

Клетчатка является важной составной частью любого здорового рациона, особенно для достижения плоского живота. Она помогает дольше сохранять чувство сытости. Исследования показывают, что чем больше растворимой клетчатки вы потребляете, тем больше снижается количество висцерального жира.

"Источники растворной клетчатки включают цельнозерновые продукты, например овес и ячмень, а также бобовые и фрукты с кожурой. Замените обычные продукты на их цельнозерновые аналоги и добавьте фрукты к закускам", - советует Гудсон.

Включайте белок в питание

Белок, подобно клетчатке, помогает сохранять чувство сытости и снижает аппетит. "Доказано, что белок ускоряет метаболизм, поскольку его переваривание требует больше энергии. Кроме того, белок необходим для поддержания мышечной массы во время похудения", – объясняет Гудсон.

К продуктам, богатым белоком, относятся рыба, мясо, птица, молочные продукты, яйца и бобовые. Протеиновый коктейль на основе сывороточного белка – это удобный способ увеличить его потребление.

Избегайте высококалорийных напитков с сахаром

Если вы хотите получить плоский живот, следует отказаться от сладких напитков, таких как газировка, фруктовые соки, энергетические напитки и алкоголь. Они содержат большое количество калорий и мало питательных веществ.

"Вместо фруктовых соков выбирайте целые фрукты, а газировку можно заменить низкокалорийными вариантами с ароматизированной водой", – рекомендует Гудсон.

Создайте дефицит калорий

Для того чтобы избавиться от жира на животе, важно создать дефицит калорий – то есть, потреблять меньше калорий, чем вы тратите.

"Часто люди недооценивают количество калорий, которые они потребляют в течение дня, особенно из-за закусок и напитков. Ведение пищевого дневника в течение одной-двух недель может помочь вам лучше осознать свои пищевые привычки и выявить источники лишних калорий", - отмечает Гудсон.

Достаточно отдыхайте

Качественный сон помогает не только общему здоровью, но и способствует потере веса и улучшению фигуры. "Хронический дефицит сна может отрицательно сказываться на здоровье и способствовать увеличению веса из-за воздействия на гормоны, регулирующие аппетит", – отмечает Гудсон.

Для взрослых рекомендуется спать не менее семи часов в сутки, чтобы поддерживать здоровый обмен веществ.

Поддерживайте достаточный уровень гидратации

Недостаточное употребление воды может привести к запорам и вздутию живота, что визуально делает его большим. "Вода помогает предотвратить вздутие живота и задержку жидкости. Кроме того, она может способствовать потере веса, поскольку вызывает чувство сытости", – отмечает Гудсон.

Отслеживайте свои привычки, правильно питайтесь, регулярно занимайтесь физическими упражнениями – и вы добьетесь желаемых результатов даже после 50-ти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты можно есть каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.