9 полезных продуктов, которые следует употреблять ежедневно

Ваш ежедневный рацион оказывает влияние на физическое и психическое самочувствие. Часто мы сосредотачиваемся на том, что следует исключить из питания, однако более эффективным подходом будет рассмотрение того, что полезно добавить.

В списке здоровых продуктов, рекомендованных для повседневного употребления, преобладают растительные ингредиенты. Растения являются отличным источником витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки, отмечает eatthis.com.

Важно не только их потреблять, но и придерживаться разнообразия. Хотя потребление девяти разных растительных продуктов ежедневно может казаться сложной задачей, их можно легко соединить в салате или в полосе. Ознакомьтесь с перечнем здоровой пищи для ежедневного употребления.

Кале

Эта популярная листовая зелень остается на вершине благодаря своей питательной ценности. Одна чашка капусты содержит 177 мг кальция, важного для костей, а также 493 микрограмма витамина К. Попробуйте приготовить салат с капустой, добавив оливковое масло и лимон, или обжарьте его с чесноком для вкусного гарнира.

Черника

Черника не зря стала популярной – она богата антоцианами и антиоксидантами. По данным обзора в Международном журнале молекулярных наук, черника может улучшать зрение и снижать риск развития многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Грецкие орехи

Эти орехи имеют не только форму маленьких мозгов, но и полезны для мозга. Они богаты жирными кислотами омега-3, которые могут улучшать когнитивные функции. Грецкие орехи также способствуют выработке нейротрофического фактора мозга, поддерживающего здоровье нервных клеток.

Семена чиа

Семена чиа являются отличным источником клетчатки и антиоксидантов, а одна порция может покрывать до трети суточной потребности. Добавляйте их в йогурт, смузи или приготовьте пудинг.

Шпинат

Этот темно-зеленый листовой овощ также богат витамином К и кальцием. Потребление шпината может оказывать положительное влияние на здоровье сердца благодаря нитратам, которые помогают расширению кровеносных сосудов.

Малина

Малина – еще один питательный фрукт, богатый клетчаткой. Добавив чашку малины к йогурту, вы быстро покроете часть суточной потребности в клетчатке. Потребление ягод, в частности малины, может повысить содержание антиоксидантов в рационе.

Имбирь

Этот корень используется во многих культурах для улучшения пищеварения и уменьшения воспаления. Исследования 2017 показали, что имбирь может снижать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Имбирь можно добавлять в чаи или разные блюда.

Брокколи

Этот овощ поражает своими полезными свойствами. Он содержит сульфорафан, помогающий бороться с воспалением и может замедлять рост опухолей. Регулярное употребление брокколи положительно отразится на вашем здоровье.

Оливковое масло

Оливковое масло – источник полезных жиров, что может предотвращать когнитивное снижение. Исследования показали, что средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, имеет значительные преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Не стоит огорчаться, если вы не можете включить все эти продукты в свой рацион каждый день. Начните с одного нового продукта в неделю и постепенно добавляйте больше. Помните, что здоровое питание – это прогресс, а не достижение совершенства.

Ранее OBOZ.UA писал, как овощи могут помочь похудеть.

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