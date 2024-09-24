Здоровое питание без ограничений: как овощи помогут сбросить вес

Легкий и приятный метод похудения – это тот, о котором не следует постоянно думать. Но в здоровом стиле жизни часто приходится отказываться от вкусных, но калорийных продуктов.

По словам диетолога Андреа Оварда, самый эффективный способ похудения – употреблять две порции овощей каждый день. Продолжайте эту практику, пока это не станет для вас повадкой, пишет eatthis.com.

Почему это работает?

Овощи обычно содержат мало калорий и много клетчатки, что помогает ощущать сытость, потребляя меньше калорий. "Они насыщены питательными веществами, но не перегружают организм калориями", – отмечает Овард.

Неудивительно, что исследование Гарвардской школы общественного здоровья, проведенное среди более 120 000 участников, показало, что увеличение веса связано с употреблением высококалорийных продуктов, таких как картофельные чипсы, рафинированные зерна и сахар. Кроме того, продукты, помогающие контролировать вес, включают овощи, цельные зерна, фрукты, орехи и йогурт.

Как увеличить потребление овощей?

Овард предлагает несколько советов: если вам не нравятся сырые овощи, попробуйте приготовить их по-другому. Используйте соусы на основе хумуса или другие здоровые варианты, чтобы придать овощам больше вкуса.

Попробуйте добавить овощи в блюда, такие как смузи или запеканки, чтобы замаскировать их вкус. Овард рекомендует фокусироваться на овощах с высоким содержанием клетчатки, таких как морковь, шпинат, брокколи и артишоки.

Планирование приемов пищи может помочь увеличить потребление овощей. Овард предлагает рецепт Harvest Bowl, обеспечивающий четыре порции здорового блюда, что поможет вам достичь двух чашек овощей.

Ингредиенты (на 4 порции):

2 стакана коричневого риса

2 куриные грудки

1 средний сладкий картофель

1 помидор

1,5 стакана брюссельской капусты

1 желтый болгарский перец

2 стакана нута

1/4 красного лука

кинза

ранчо для заправки

оливковое масло

чесночная соль

перец

Инструкции:

Отварите рис до готовности. Отварите и нарежьте курицу. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Нарежьте сладкий картофель, болгарский перец, брюссельскую капусту и лук. Выложите на противень вместе с нутом. Смажьте растительным маслом, посыпьте чесночной солью и перцем, запекайте 30–45 минут до золотистой корочки. Подавайте, выложив рис, курицу и овощи в миску, посыпьте сверху кинзой и добавьте соус ранчо.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие овощи полезны для похудения.

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