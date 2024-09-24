Здоровое питание без ограничений: как овощи помогут сбросить вес
Легкий и приятный метод похудения – это тот, о котором не следует постоянно думать. Но в здоровом стиле жизни часто приходится отказываться от вкусных, но калорийных продуктов.
По словам диетолога Андреа Оварда, самый эффективный способ похудения – употреблять две порции овощей каждый день. Продолжайте эту практику, пока это не станет для вас повадкой, пишет eatthis.com.
Почему это работает?
Овощи обычно содержат мало калорий и много клетчатки, что помогает ощущать сытость, потребляя меньше калорий. "Они насыщены питательными веществами, но не перегружают организм калориями", – отмечает Овард.
Неудивительно, что исследование Гарвардской школы общественного здоровья, проведенное среди более 120 000 участников, показало, что увеличение веса связано с употреблением высококалорийных продуктов, таких как картофельные чипсы, рафинированные зерна и сахар. Кроме того, продукты, помогающие контролировать вес, включают овощи, цельные зерна, фрукты, орехи и йогурт.
Как увеличить потребление овощей?
Овард предлагает несколько советов: если вам не нравятся сырые овощи, попробуйте приготовить их по-другому. Используйте соусы на основе хумуса или другие здоровые варианты, чтобы придать овощам больше вкуса.
Попробуйте добавить овощи в блюда, такие как смузи или запеканки, чтобы замаскировать их вкус. Овард рекомендует фокусироваться на овощах с высоким содержанием клетчатки, таких как морковь, шпинат, брокколи и артишоки.
Планирование приемов пищи может помочь увеличить потребление овощей. Овард предлагает рецепт Harvest Bowl, обеспечивающий четыре порции здорового блюда, что поможет вам достичь двух чашек овощей.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2 стакана коричневого риса
- 2 куриные грудки
- 1 средний сладкий картофель
- 1 помидор
- 1,5 стакана брюссельской капусты
- 1 желтый болгарский перец
- 2 стакана нута
- 1/4 красного лука
- кинза
- ранчо для заправки
- оливковое масло
- чесночная соль
- перец
Инструкции:
- Отварите рис до готовности.
- Отварите и нарежьте курицу.
- Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
- Нарежьте сладкий картофель, болгарский перец, брюссельскую капусту и лук. Выложите на противень вместе с нутом.
- Смажьте растительным маслом, посыпьте чесночной солью и перцем, запекайте 30–45 минут до золотистой корочки.
- Подавайте, выложив рис, курицу и овощи в миску, посыпьте сверху кинзой и добавьте соус ранчо.
Ранее OBOZ.UA объяснял, какие овощи полезны для похудения.
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