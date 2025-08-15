5 эффективных упражнений для быстрого сжигания жира

Большинство людей стремится избавиться от лишнего жира на животе, ведь он не только портит фигуру, но и вредит здоровью. Правильное сочетание питания и эффективных упражнений помогает ускорить сжигание жира.

Видео дня

Издание eatthis.com поделилось упражнениями, которые сделают ваши тренировки более результативными. Выполняйте их регулярно, и вы заметите изменения в талии и самочувствии.

Взрывные движения для повышения эффективности

Упражнения со взрывной динамикой не только разогревают тело перед силовой тренировкой, но и улучшают чувствительность к инсулину и активируют больше мышечных волокон.

Приседания с прыжком (10 повторений)

Встаньте, поставив ноги на ширину бедер. Напрягите мышцы живота, одновременно отведите руки и бедра назад. Сделайте мах руками вперед и подпрыгните как можно выше. Мягко приземлитесь в полуприседания и повторите движение.

Отжимания с плиометрией на скамье (8-10 повторений)

Сделайте несколько шагов от скамьи, руки положите на нее, тело образует прямую линию от головы до пяток. Опускайтесь, согнув локти, пока грудь не коснется скамьи, после чего резко оттолкнитесь, чтобы руки оторвались от поверхности. Мягко вернитесь в исходное положение и повторите.

Добавьте силовые упражнения

Перенос тяжестей – отличное упражнение для тех, кто хочет сжигать жир. Держание веса заставляет тело тратить больше калорий и активирует дополнительные мышечные волокна.

Фермерская походка с гантелями (или гирями по 10-20 кг)

Возьмите пару гантелей или гирь, выберите дистанцию 50-100 метров или время 1-2 минуты. Пройдитесь вперед и назад, держа грудь прямо, а живот напряженным. После завершения отдохните 1-2 минуты и повторите.

Завершайте тренировку финишером

Финишеры повышают EPOC – избыточное потребление кислорода после тренировки – что способствует дополнительному сжиганию калорий.

Пасы медицинским мячом на грудь (10 повторений)

Держите большой мяч возле груди и подойдите к стене. Напрягая корпус, сильно бросьте мяч о стену и поймайте его отскок назад.

Слэм с медицинским мячом (10 повторений)

Поставьте ноги на ширину плеч, поднимите мяч над головой и резко опустите его на пол, максимально напрягая мышцы живота. Приседайте с прямой спиной и повторите.

Горный альпинист с медицинским мячом (по 10 повторений на каждую сторону)

Начните в позиции для отжиманий, руки на мяче. Поочередно подтягивайте колени к мячу, напрягая живот. Следите, чтобы спина была прямой, а бедра высоко.

Целенаправленные тренировки для сжигания жира

Локальное сжигание жира сложное, но возможное, если правильно сочетать кардио и упражнения на пресс. Для этого выполняйте спринт на кардиотренажере 45-60 секунд, после чего сразу делайте упражнение на пресс 45-60 секунд, 4-5 подходов.

Спринты на воздушном велосипеде

Садитесь на велосипед, держите ручки, двигайте ногами и отталкивайтесь максимально быстро.

V-Ups (45-60 секунд)

Лягте на спину, руки над головой, ноги выпрямлены. Поднимайте ноги и одновременно тянитесь руками к ногам, напрягая живот. Контролируйте возвращение в исходное положение.

Охлаждение ходьбой с наклоном

Для завершения тренировки альтернативой высокой интенсивности может быть быстрая ходьба с наклоном на беговой дорожке. Это полезно для суставов и способствует восстановлению. Установите наклон 5-15° и идите быстрым шагом 10-15 минут.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие упражнения с лентой помогут укрепить все тело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.