5 эффективных упражнений из йоги для сжигания жира на животе

Нездоровые повадки и сидячий образ жизни могут привести к образованию чрезмерных жировых отложений на животе. В свою очередь это станет причиной слабости мышц брюшной полости, что может привести к боли и дискомфорту.

Для эффективного уменьшения жировых отложений на животе рекомендуется обратиться в комплекс асан йоги, направленных на укрепление центральной части тела и улучшение метаболизма. OBOZ.UA предлагает вам узнать эти эффективные физические упражнения для решения популярной проблемы.

Наукасана (поза лодки)

Как делать:

- Ложитесь на спину с руками вдоль тела и ногами прямо вперед.

- Поднимите одновременно голову, грудь, руки и ноги так, чтобы ваше тело образовало форму буквы V.

- Удерживайте эту позицию в течение 60 секунд, сосредотачиваясь на глубоком дыхании, а затем расслабьтесь.

Наукасана способствует укреплению мышц поясницы, живота и ног, помогая сформировать талию.

Пашимоттанасана (поза наклона вперед)

Как делать:

- Вытяните ноги перед собой. Пальцы ног устремлены к потолку.

- Наклонитесь вперед, протягивая руки вперед на бедра, пытаясь прикоснуться к пальцам ног. Не напрягайтесь, делайте это так, как это комфортно.

- Удерживайте такую позицию в течение 60-90 секунд, затем вернитесь в исходное положение.

- Повторите такой наклон еще 10 раз.

Пашимоттанасана способствует сжиганию жира в области живота и помогает снять стресс, улучшает пищеварение.

Бхуджангасана (поза кобры)

Как делать: - Ложитесь на живот, немного расставив ноги и касаясь пальцами ног до пола.

- Положите ладони на уровне плеч и поднимите голову.

- Поднимите голову и оторвите верхнюю часть корпуса от пола.

– Посмотрите вверх на потолок.

– Держите такую позицию в течение 15-30 секунд, дыша равномерно.

- Повторите асану еще 10 раз.

Бхуджангасана растягивает переднюю часть тела и укрепляет мышцы спины.

Дхануросана (поза лука)

Как делать:

- Ложитесь на живот и сгибая колени поднимите ноги к горе.

- Держите за лодыжки руками, образуя форму корзинки.

- Старайтесь поднять корпус тела вверх, отрывая бедра и грудь от пола.

- Вдохните глубоко и удерживайтесь в этой позиции в течение 30 секунд.

- Затем расслабьтесь и повторите упражнение.

Дханурасана не только тонизирует мышцы живота, но и влияет на правильность осанки, растягивая спину, бедра, руки и грудь.

Кумбхакасана (вне планки)

Как сделать:

- Ложитесь на живот, ладони на уровне плеч.

– Поднимите корпус тела, опираясь на выпрямленные руки.

- Держите эту позицию как можно дольше, балансируйте по пальцам ног, глаза смотрят вниз.

– После этого расслабьтесь на некоторое время перед повторением упражнения несколько раз.

Кумбхакасана – это эффективная тренировка для пресса и одна из лучших поз для сжигания жира в области живота.

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