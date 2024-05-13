5 эффективных упражнений из йоги для сжигания жира на животе
Нездоровые повадки и сидячий образ жизни могут привести к образованию чрезмерных жировых отложений на животе. В свою очередь это станет причиной слабости мышц брюшной полости, что может привести к боли и дискомфорту.
Для эффективного уменьшения жировых отложений на животе рекомендуется обратиться в комплекс асан йоги, направленных на укрепление центральной части тела и улучшение метаболизма. OBOZ.UA предлагает вам узнать эти эффективные физические упражнения для решения популярной проблемы.
Наукасана (поза лодки)
Как делать:
- Ложитесь на спину с руками вдоль тела и ногами прямо вперед.
- Поднимите одновременно голову, грудь, руки и ноги так, чтобы ваше тело образовало форму буквы V.
- Удерживайте эту позицию в течение 60 секунд, сосредотачиваясь на глубоком дыхании, а затем расслабьтесь.
Наукасана способствует укреплению мышц поясницы, живота и ног, помогая сформировать талию.
Пашимоттанасана (поза наклона вперед)
Как делать:
- Вытяните ноги перед собой. Пальцы ног устремлены к потолку.
- Наклонитесь вперед, протягивая руки вперед на бедра, пытаясь прикоснуться к пальцам ног. Не напрягайтесь, делайте это так, как это комфортно.
- Удерживайте такую позицию в течение 60-90 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
- Повторите такой наклон еще 10 раз.
Пашимоттанасана способствует сжиганию жира в области живота и помогает снять стресс, улучшает пищеварение.
Бхуджангасана (поза кобры)
Как делать: - Ложитесь на живот, немного расставив ноги и касаясь пальцами ног до пола.
- Положите ладони на уровне плеч и поднимите голову.
- Поднимите голову и оторвите верхнюю часть корпуса от пола.
– Посмотрите вверх на потолок.
– Держите такую позицию в течение 15-30 секунд, дыша равномерно.
- Повторите асану еще 10 раз.
Бхуджангасана растягивает переднюю часть тела и укрепляет мышцы спины.
Дхануросана (поза лука)
Как делать:
- Ложитесь на живот и сгибая колени поднимите ноги к горе.
- Держите за лодыжки руками, образуя форму корзинки.
- Старайтесь поднять корпус тела вверх, отрывая бедра и грудь от пола.
- Вдохните глубоко и удерживайтесь в этой позиции в течение 30 секунд.
- Затем расслабьтесь и повторите упражнение.
Дханурасана не только тонизирует мышцы живота, но и влияет на правильность осанки, растягивая спину, бедра, руки и грудь.
Кумбхакасана (вне планки)
Как сделать:
- Ложитесь на живот, ладони на уровне плеч.
– Поднимите корпус тела, опираясь на выпрямленные руки.
- Держите эту позицию как можно дольше, балансируйте по пальцам ног, глаза смотрят вниз.
– После этого расслабьтесь на некоторое время перед повторением упражнения несколько раз.
Кумбхакасана – это эффективная тренировка для пресса и одна из лучших поз для сжигания жира в области живота.
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