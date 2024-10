5 ежедневных упражнений, которые следует выполнять после 50 лет

Для поддержания оптимального веса и здоровья, женщинам старше 50 лет стоит сосредоточиться на ежедневных упражнениях. В частности, это должна быть тренировка, которая задействует несколько групп мышц, что помогает укреплять тело и ускорять сжигание калорий.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились эффективной тренировкой, которую можно выполнять дома или в зале с гантелями или без них. Попробуйте сделать 3 подхода для каждого упражнения по 12-15 повторений, постепенно повышая интенсивность.

Приседания с собственным весом

Приседания с собственным весом - это отличный способ для женщин старше 50 лет укрепить мышцы ног, улучшить баланс и способствовать потере жира. Для выполнения упражнения встаньте, держа ноги на ширине бедер, а пальцы ног немного наружу. Приседайте, держа грудь высоко и отводя бедра назад, пока они не будут параллельны земле. Следите, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Планка

Планка - это отличное упражнение для женщин в возрасте 50+, которое укрепляет мышцы кора и помогает похудеть. Начните в положении отжимания или на предплечьях и держите тело прямо от головы до пяток. Поддерживайте позвоночник, дышите равномерно и держите планку в течение 30-60 секунд.

Выпады при ходьбе

Выпады при ходьбе укрепляют ноги и ягодицы, улучшая равновесие и сжигая калории. Для начала встаньте прямо, сделайте шаг вперед и опустите тело, пока оба колена не согнутся под углом 90 градусов. Протолкните пятку, чтобы подняться и повторите движение с другой ногой.

Тяга гантелей в крене

Это упражнение помогает укрепить верхнюю часть спины, улучшает осанку, одновременно задействуя руки и плечи. Чтобы выполнить это упражнение, станьте с ногами на ширине бедер, держа гантели в руках. Наклонитесь вперед, держите спину ровной и подтягивайте гантели к бедрам, сжимая лопатки.

Подъемы

Шаги на скамью прекрасно укрепляют ноги, улучшают баланс и помогают похудеть. Станьте перед скамьей, поставьте правую ногу на нее и поднимитесь, держа спину ровной. Сделайте шаг назад и выполните повторение для каждой ноги. Выполняйте это упражнение регулярно для лучших результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения похудения можно выполнять после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.