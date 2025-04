5 ежедневных упражнений, поддерживающих стройность после 50 лет

С возрастом трудно избежать набора веса, ведь уменьшение активности, замедление метаболизма и, в некоторых случаях, отсутствие контроля питания, могут способствовать этому процессу. Чтобы вернуться на правильный путь и избавиться от лишних килограммов, полезно внедрить несколько простых ежедневных привычек, которые помогут поддерживать стройность после 50 лет.

В частности, регулярные занятия пилатесом могут значительно улучшить ваше телосложение, повысить силу, гибкость и осанку. На каких движениях следует сосредоточиться, чтобы поддерживать здоровье и физическую форму, рассказали в Eat This, Not That.

Упражнения на корпус

Пилатес сосредотачивается на укреплении средней части тела, что включает живот, бёдра, нижнюю часть спины и тазовую область. Если эти зоны слабые, движения рук и ног становятся менее эффективными, а потому для укрепления ядра рекомендуется выполнять упражнения, такие как косые скручивания, планки и различные варианты мостов.

Для верхней части тела

Длительное сидение перед компьютером или мобильными устройствами, может привести к чрезмерному округлению позвоночника. Для улучшения осанки важно работать с руками, грудью, плечами и спиной. Это поможет предотвратить давление на шею и улучшить общее состояние.

Эффективные упражнения включают стояние на трамплине для разгибания груди, жим на трицепс и высокие ряды, а также использование TRX для укрепления мышц спины и плеч. Эти упражнения помогают активировать ядро и улучшить равновесие всего тела.

Изоляция для нижней части тела

Со временем суставы, особенно коленные и тазобедренные, испытывают хроническую нагрузку, что может привести к боли и дисбалансу при движении. Для облегчения этого важно включить упражнения для ног, в частности на растяжение и укрепление пальцев, стоп, лодыжек и бедер. Упражнения с лентой сопротивления и выпады помогают раскрыть бедра и снять напряжение, работа на трамплине укрепляет нижнюю часть тела, а упражнения с мячом позволяют изолировать мышцы бедер, улучшая стабильность коленей.

Для сохранения спинномозговой жидкости

Чтобы поддержать здоровье позвоночника и сохранить его подвижность, важно ежедневно выполнять упражнения для гибкости. Сидя на стуле, вытяните руки над головой, а затем наклонитесь вперед. После этого вращайтесь из стороны в сторону, двигая позвоночником.

Для лучшего растяжения используйте мяч BOSU. Лягте на него, чтобы раскрыть грудную клетку. Завершите упражнения, стоя, поднимая руки над головой и, втягивая пресс, тянитесь к земле для округления спины.

На равновесие

Чтобы оставаться стройными и здоровыми после 50, важно включить упражнения на баланс. После 30 лет наша способность балансировать снижается, а потому регулярные тренировки на BOSU или использование стула с педалью помогают улучшить стабильность и предотвратить падения.

