5 факторов, которые влияют на появление седых волос

Если вы заметили несколько седых волосков раньше, чем ожидали, не спешите паниковать. Поседение чаще всего связано с генетикой, а не стрессом, и с возрастом фолликулы просто производят меньше пигмента.

Хотя полностью избежать этого невозможно, однако здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и уменьшение стресса, могут помочь отложить этот процесс. Что влияет на появление седины и как сохранить естественный цвет волос как можно дольше, рассказали в Eat This, Not That.

Генетика

Если в вашей семье рано седели, вероятно, это ждет и вас. Генетика определяет, когда волосы начнут терять пигмент, а потому этот процесс невозможно остановить. Однако здоровое питание и правильный уход помогут волосам дольше оставаться крепкими и ухоженными.

Дефицит B12

Чтобы сохранить естественный цвет волос, организму важно получать достаточно витамина B12. Его недостаток может ослабить волосяные фолликулы, замедлить выработку меланина и вызвать преждевременное поседение.

Кроме того, дефицит B12 также вызывает усталость, головокружение, онемение, слабость и проблемы с нервной системой. Добавьте в рацион печень, рыбу, яйца и молочные продукты, чтобы предотвратить эти симптомы.

Заболевания щитовидной железы

Проблемы со щитовидной железой могут ускорить поседение волос. Если вы замечаете изменения в весе, уровне энергии, чувствительности к теплу или холоду, стоит сдать общий анализ крови и проверить гормоны.

Гипертиреоз вызывает нервозность, бессонницу и потерю веса, а гипотиреоз — усталость, сухость волос и склонность к холоду. Если подозреваете нарушение работы щитовидной железы, как можно быстрее обратитесь к врачу.

Некоторые другие проблемы со здоровьем

Преждевременное поседение может быть вызвано не только генетикой, но и определенными заболеваниями, например витилиго. Это состояние приводит к потере меланина, что влияет на цвет кожи и волос. Если седина появляется рано, стоит обратить внимание на здоровье и проконсультироваться с врачом.

Курение

Курение не только вредит сердцу, легким и повышает риск рака, но и может ускорить поседение волос. Оно сужает сосуды и накапливает токсины, что мешает фолликулам вырабатывать пигмент. Если хотите сохранить естественный цвет волос дольше, отказ от сигарет — это один из лучших шагов.

