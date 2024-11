Худшая еда, которая провоцирует выпадение волос: что следует ограничить в рационе

Выпадение волос - это естественный процесс старения, но оно может особенно разочаровывать, когда это вызвано генетикой, стрессом или медикаментами. Пытаясь преодолеть эту проблему, большинство ищет популярные методы и следуют рекомендациям, которые могут оказать противоположный эффект.

Что делать, чтобы предотвратить преждевременное выпадение волос и какие "здоровые" рекомендации могут испортить ваши волосы? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Рыба - это источник полезных нутриентов, в частности это касается жирных сортов, которые снижают риск сердечных заболеваний и поддерживают мозговую деятельность, а также помочь в борьбе с депрессией. Однако, стоит осторожно выбирать рыбу, поскольку некоторые виды содержат высокое количество ртути, что не полезным для здоровья.

В частности, чтобы минимизировать выпадение волос, стоит избегать таких видов рыбы, как: тунец, рыбы-меч, мяса акулы и королевской скумбрии. Эти продукты могут содержать высокий уровень ртути, что негативно влияет на рост волос.

Также в привычное меню стоит добавлять витамины и питательные вещества, в частности поливитамины и добавки с витамином D. Они принесут пользу всему организму, а также могут существенно повлиять на выпадение и состояние волос.

