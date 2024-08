5 ошибок, которые могут испортить волосы: как не стоит принимать душ

Что может быть проще, чем мытье головы? Однако даже такая элементарная задача, являющаяся частью рутины абсолютно всех людей, может выполняться с существенными ошибками, ухудшающими состояние ваших волос.

Стилисты и дерматологи отмечают, что повредить волосы можно даже не зная об этом или при применении уходовых средств. В Eat This, Not That! поделились такими ошибками и рассказали, почему они опасны для ежедневного ухода.

Слишком часто моете голову

Чтобы волосы оставались здоровыми и блестящими, не мойте их слишком часто. Частое мытье может высушить кожу головы и заставить ее производить больше кожного сала, что может привести к сухости волос. Вместо этого, мойте волосы только тогда, когда это необходимо, чтобы не лишать их природных масел.

Не используете кондиционер

Пользуйтесь кондиционером, если не хотите, чтобы волосы были ломкими и тусклыми. Без него волосы станут более вьющимися, склонными к ломанию и их будут труднее расчесывать. Кроме того, если вы пренебрегаете такими средствами ухода, это также может привести к сухости и расщеплению волос. Помните, что хотя кондиционер может казаться обременительным, он защищает волосы от повреждений и облегчает уход за ними.

Моете в слишком горячей воде

Горячий душ может повредить волосы, поскольку горячая вода открывает кутикулу и может привести к потере протеинов и увлажнению. Это приводит к ослаблению волос и тусклости цвета. Кроме того, открытые кутикулы могут сделать волосы вьющимися, а потому попробуйте использовать теплую воду для сохранения здоровья волос.

Не расчесывайте волосы перед душем

Перед мытьем волосы расчесывайте их, чтобы облегчить удаление грязи. Это позволит решить запутанные волосы и избавиться от узлов, которые могут мешать во время мытья. Это также поможет легче смыть накопившиеся загрязнения и жир.

Плохо смываете волосы

Если вы пользуетесь душевыми лейками, имитирующими дождь, учтите, что такой поток воды может полностью не смыть кондиционер. Это может привести к остаткам продукта на волосах, поэтому важно тщательно полоскать волосы и не спешить скорее покинуть ванную комнату.

