5 ошибок, которые мы делаем во время мытья волос

Большинство людей привыкли к ежедневному мытью головы, стремясь всегда иметь свежие и ухоженные волосы. Однако, такая привычка может ухудшать состояние волос, приводя к сухости и ломкости, а также к некоторым проблемам с кожей головы.

Чтобы улучшить ситуацию и не допустить ухудшения ситуации, следует трансформировать свое представление об уходе и изменить некоторые ежедневные привычки. В OBOZ.UA определили 5 главных ошибок, которые следует избегать во время мытья волос.

Частая очищение

Частота мытья головы может лишить волосы необходимых для них природных масел. Кроме того, использовать шампунь необходимо не всегда и только в небольшом количестве. Слишком много шампуня может навредить волосам, а потому применяйте количество продукта размером с монету.

Мыть запутанные волосы

Перед тем, как зайти в душ, важно распутать волосы, чтобы уменьшить вероятность их ломкости и запутывания во время мытья. Используйте расческу с широкими зубцами или щетку с мягкой щетиной, осторожно расчесывая волосы от кончиков к корням, чтобы удалить все узлы.

Неравномерное нанесение кондиционера

Кондиционер придает волосам мягкость, однако его неравномерное нанесение может привести к пересушиванию. Именно поэтому важно нанести продукт равномерно по всей длине, расчесав волосы на кончиках. Чтобы предотвратить кудрявость и выпадение, убедитесь, что кондиционер тщательно втерт в волосы.

Неполное смывание

Остатки средств могут накапливаться на коже, создавая определенные проблемы, в частности угри, бугорки и перхоть. После использования шампуня и кондиционера обязательно хорошо промойте волосы, массируя кожу головы в течение минуты после каждого этапа.

Мытье горячей водой

Горячая вода открывает кутикулы волос, что может повредить и ослабить их корни. Именно поэтому, мойте голову в теплой воде, которая помогает продуктам лучше проникать в волосы. Кроме того, завершайте мытье холодной водой, чтобы запечатать кутикулы и сохранить влагу.

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