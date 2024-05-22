Спа для волос: как предоставить волосам отдых и уход в домашних условиях

Ежедневно волосы испытывают вред от грязи, солнечного излучения и агрессивной укладки. Регулярные спа-процедуры являются важным элементом ухода за волосами, которые следует проводить минимум дважды в месяц.

К счастью, для этого не нужно идти в салон и тратить дополнительные деньги, потому что такой уход доступен каждому. Как выполнить такие процедуры не выходя из дома, узнавали в OBOZ.UA.

Шаг 1. Уход за кожей

Расчешите волосы деревянной расческой, а также подготовьте смесь из витамина Е, касторового и кокосового масла. Полученное средство следует разогреть и нанести на кожу головы массажными движениями. Таким образом, компоненты смогут лучше проникнуть в корни волос, улучшить кровообращение и питать кожу головы.

Шаг 2. Маска для волос

Подготовьте питательную маску для волос из натуральных компонентов. Для этого возьмите банан, мед, гель алоэ вера, йогурт и свой любимый кондиционер. Смешайте ингредиенты до однородной консистенции, нанесите маску на волосы, тщательно распределяя по всей длине и зафиксируйте волосы.

Шаг 3. Распарить волосы

Распаривание волос - это важная часть спа-процедуры, которая стимулирует кровообращение и увлажняет кожу головы. После нанесения маски для волос смочите полотенце горячей водой и оберните им волосы, повторяя эту процедуру 5-8 раз в течение 10 минут. Это поможет усилить эффективность ухода и способствовать оздоровлению.

Шаг 4. Мытье головы

После распаривания волос оставьте их на 30 минут и вымойте. Для этого смочите волосы теплой водой и воспользуйтесь обычным шампунем. После массажа кожи головы смойте шампунь прохладной водой. Не применяйте кондиционер после этой процедуры, чтобы избежать взаимодействия химических веществ с ингредиентами маски.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие натуральные масла нужны для ухода за волосами.

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