5 фруктов и овощей, которые опасны для собак

Собаки — это наши верные компаньоны и полноценные члены семьи, а потому, хозяевам важно внимательно заботиться об их безопасности. Это особенно это важно, поскольку некоторая повседневная пища может быть опасной для их здоровья.

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В Daily Express рассказали, какие 5 фруктов и овощей могут быть вредными для собак. Ознакомьтесь с этой информацией, чтобы избежать неприятностей и держать эти продукты подальше от ваших домашних любимцев.

Виноград и изюм

Не давайте собакам виноград и изюм, поскольку даже небольшое количество может вызвать серьезное отравление, которое может привести к почечной недостаточности или даже смерти. Обратите внимание, что симптомы этого отравления включают рвоту, диарею, вялость и боль в животе.

Лук

Лук опасен для собак, поскольку может вызвать анемию, повреждая эритроциты. У собак нет необходимых ферментов для безопасного метаболизма этих соединений, а потому любой продукт, который включает лук, может быть токсичным. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, вялость, слабость и бледные десны.

Авокадо

Авокадо является токсичным для собак, поскольку содержит токсин, который может вызвать рвоту, диарею и даже проблемы с сердцем. Кроме того, высокое содержание жира в авокадо может привести к панкреатиту, а косточка представляет угрозу удушья и закупорки кишечника.

Орехи макадамии

Орехи макадамии вредны для собак, поскольку они способны вызвать рвоту, слабость и вялость. В тяжелых случаях это может привести к панкреатиту и потребовать ветеринарной помощи. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, боль в животе, снижение активности и слабость задних ног.

Чеснок

Чеснок токсичен для собак и может вызвать повреждение печени, анемию и разрушение эритроцитов из-за содержания алилсульфидов. Симптомы отравления включают слюнотечение, рвоту, диарею, слабость, дрожь и судороги. Если вы подозреваете, что ваша собака съела чеснок, немедленно обратитесь к ветеринару.

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