5 ингредиентов, содержащих токсины: на что следует обратить внимание, покупая продукты

Покупая продукты в супермаркете помните, что даже потенциально полезные блюда могут скрывать не только калории, но и нежелательные вещества в своем составе. В частности, некоторые продукты могут содержать токсичные ингредиенты, которые способны нанести существенный вред здоровью вам и вашим родным.

Каких ингредиентов в составе стоит избегать и на что обратить внимание, изучая состав продуктов, рассказали в Eat This, Not That. Просмотрите список таких веществ и связанных с ними рисков, чтобы исключить их из своей диеты.

Пальмовое масло

Пальмовое масло содержится в большинстве упакованных продуктов, но имеет серьезные риски как для экологии, так и для здоровья человека. В частности, оно богато насыщенными жирами, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до 10% от общего количества калорий.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) часто используется в качестве подсластителя в газированных напитках, соках и десертах. Потребление его в больших количествах может привести к кариесу, ожирению, диабету 2 типа и метаболическому синдрому. Это также повышает уровень триглицеридов, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

Искусственные подсластители

Выбирая искусственные подсластители вместо сахара, стоит учесть, что они тоже могут провоцировать определенные проблемы со здоровьем. Исследования показывают, что такие подсластители, как аспартам и ацесульфам-К, могут быть связаны с повышенным риском рака. Они часто добавляются в продукты и напитки, но не являются идеальной заменой сахара. Поэтому, лучше попробуйте постепенно уменьшать употребление сладостей, чтобы снизить потребление сахара без использования заменителей.

Шортенинг (кондитерский жир)

Если вы любите выпечку, шортенинг, в частности сало или маргарин, вероятно, можно найти у вас на кухне. Этот ингредиент добавляет выпечке хрусткости, но не слишком полезен для здоровья. Хотя сейчас существует шортенинг без трансжиров, в нем все еще много насыщенных жиров, а потому используйте его умеренно, сохраняя для особых случаев.

Пищевые красители

Упакованные продукты ярких цветов часто содержат пищевые красители, которые делают еду более привлекательной, но их безопасность вызывает вопросы. Некоторые исследования связывают эти красители с повышением гиперактивности у детей, а также обнаружили возможную связь с развитием опухолей у животных при высоких дозах. Хотя результаты не являются однозначными, однако лучше выбирать продукты с натуральными красителями или без них.

