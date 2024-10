Еда, способная приблизить смерть: чего следует избегать в рационе

Иногда нам трудно отказать себе в сладком и хотя одно пирожное, вряд ли сможет сильно навредить организму, но все же следует быть осмотрительными. Избегайте высококалорийных десертов из магазина, поскольку они содержат много сахара и имеют низкую питательную ценность.

Видео дня

Это важно, поскольку контроль над потреблением добавленного сахара поможет вам поддерживать здоровье и долголетие. Как прожить долгую жизнь, наслаждаясь вкусными и полезными десертами, рассказали в Eat This, Not That.

Связь сахара с хроническими заболеваниями

Сокращение потребления обработанных пищевых продуктов и сахара, может помочь уменьшить воспаление в организме, что важно для предотвращения многих хронических заболеваний. Добавленный сахар быстро усваивается и повышает уровень сахара в крови, после чего он резко падает, что вызывает голод. Таким образом, постоянное употребление может привести к увеличению веса, повышению триглицеридов, развитию ожирения, диабета 2 типа и появлению кариеса.

Выбирайте натуральные источники сахара, чтобы уменьшить эти риски и будьте осторожны, ведь добавленные сахара есть во многих продуктах, включая те, которые считаются здоровыми. Фрукты и овощи содержат природный сахар - фруктозу, которая приносит пользу организму. И хотя её тоже следует потреблять в пределах разумного, она намного лучше добавленных сахаров.

О чем стоит помнить, отправляясь в магазин?

Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, таких как газированные напитки и конфеты, поскольку они не содержат питательных веществ и содержат только пустые калории. Газированные напитки повышают риск развития болезней, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а регулярное употребление конфет может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем, поскольку они вызывают быстрое повышение сахара в крови. Более здоровая альтернатива - выбирать продукты с большей питательной ценностью.

Как наслаждаться сладостями без угрозы для здоровья?

Не отказывайтесь от десертов, ведь важно наслаждаться любимыми сладостями. Выбирайте здоровые десерты или готовьте их самостоятельно. Контролируйте порции, поскольку небольшой десерт может быть полезным, при условии, если он не нарушает ваши фитнес-цели. В частности, темный шоколад содержит антиоксиданты, которые являются полезными и необходимыми для жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему овсянка может способствовать долгой и здоровой жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.