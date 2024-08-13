9 рецептов овсяной каши: блюда, продлевающие продолжительность жизни
Овсянка – это полезный выбор на завтрак, придающий силы и пользы на весь день, однако кроме самой каши, важно учесть, что вы добавляете к ней. Избегайте лишнего сахара, чтобы не уменьшить его пользу для здоровья и добавьте полезные жиры, натуральные подсластители, антиоксиданты и клетчатку.
Что именно может улучшить питательную ценность и пользу овсяной каши, вы можете узнать, если ознакомитесь с рецептами, которые содержат несколько питательных ингредиентов. Что именно добавить для еще более полезного завтрака, рассказали в Eat This, Not That.
Овсянка с арахисовым маслом и бананом
Арахисовое масло добавляет не только вкус к овсянке, но и является полезным для здоровья продуктом. Мононенасыщенные жиры могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и существенно улучшать функцию мозга.
Цельная беззерновая овсянка 30
Даже без овса, эта овсянка богата питательными компонентами, способствующими долголетию. К ней можно добавить семена чиа и льна, а также орехи и имбирь.
Овсянка на ночь с ароматом булочки с корицей
Овсянка на ночь – это удобный способ получить все преимущества овсянки, не тратя время на ее приготовление с утра. Вам необходимо добавить все необходимое и оставить настаиваться в холодильнике на ночь. Добавьте к овсянке корицу, чтобы уменьшить воспаление, улучшить здоровье кишечника и контролировать уровень сахара в крови.
Палео овсянка
Попробуйте этот полезный рецепт каши без овса, в которой содержится миндаль, семена подсолнечника, измельченный кокос, корица, семена льна и чиа, а также свежие фрукты. Эти ингредиенты обеспечат вам отличный старт дня с полезными питательными веществами.
Овсянка на ночь с арахисовым маслом
Этот рецепт содержит арахисовое масло и кучу полезных компонентов, которые можно легко взять с собой. Это идеальный вариант для быстрого и полезного завтрака на ходу.
Овсянка на ночь с манго и имбирем
Попробуйте вкусное сочетание манго и имбиря как начинку для овсянки. Имбирь придаст аромат и будет способствовать нормальному пищеварению. Такое блюдо ускоряет метаболизм и имеет множество других полезных для здоровья свойств.
Безумно полезное овсяное печенье
Попытайтесь приготовить овсяное печенье без глютена, с богатыми питательными веществами ингредиентами. Такое печенье может содержать льняное семя, бананы и киноа. Это отличный вариант для веганского перекуса.
Овсяные батончики для завтрака
Эти батончики для завтрака содержат все полезные ингредиенты из овсянки. Кроме того, они приготовлены в удобном формате, что позволяет произвести быстрый перекус в любое время.
Ягодно-миндальная овсянка
Для более долгой и здоровой жизни попробуйте классическую овсянку с черникой и миндалем. Черника снижает уровень холестерина и риск развития сердечных заболеваний, миндаль улучшает здоровье сердца и помогает уменьшить жировые отложения.
Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах овсянки.
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