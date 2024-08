9 рецептов овсяной каши: блюда, продлевающие продолжительность жизни

Овсянка – это полезный выбор на завтрак, придающий силы и пользы на весь день, однако кроме самой каши, важно учесть, что вы добавляете к ней. Избегайте лишнего сахара, чтобы не уменьшить его пользу для здоровья и добавьте полезные жиры, натуральные подсластители, антиоксиданты и клетчатку.

Что именно может улучшить питательную ценность и пользу овсяной каши, вы можете узнать, если ознакомитесь с рецептами, которые содержат несколько питательных ингредиентов. Что именно добавить для еще более полезного завтрака, рассказали в Eat This, Not That.

Овсянка с арахисовым маслом и бананом

Арахисовое масло добавляет не только вкус к овсянке, но и является полезным для здоровья продуктом. Мононенасыщенные жиры могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и существенно улучшать функцию мозга.

Цельная беззерновая овсянка 30

Даже без овса, эта овсянка богата питательными компонентами, способствующими долголетию. К ней можно добавить семена чиа и льна, а также орехи и имбирь.

Овсянка на ночь с ароматом булочки с корицей

Овсянка на ночь – это удобный способ получить все преимущества овсянки, не тратя время на ее приготовление с утра. Вам необходимо добавить все необходимое и оставить настаиваться в холодильнике на ночь. Добавьте к овсянке корицу, чтобы уменьшить воспаление, улучшить здоровье кишечника и контролировать уровень сахара в крови.

Палео овсянка

Попробуйте этот полезный рецепт каши без овса, в которой содержится миндаль, семена подсолнечника, измельченный кокос, корица, семена льна и чиа, а также свежие фрукты. Эти ингредиенты обеспечат вам отличный старт дня с полезными питательными веществами.

Овсянка на ночь с арахисовым маслом

Этот рецепт содержит арахисовое масло и кучу полезных компонентов, которые можно легко взять с собой. Это идеальный вариант для быстрого и полезного завтрака на ходу.

Овсянка на ночь с манго и имбирем

Попробуйте вкусное сочетание манго и имбиря как начинку для овсянки. Имбирь придаст аромат и будет способствовать нормальному пищеварению. Такое блюдо ускоряет метаболизм и имеет множество других полезных для здоровья свойств.

Безумно полезное овсяное печенье

Попытайтесь приготовить овсяное печенье без глютена, с богатыми питательными веществами ингредиентами. Такое печенье может содержать льняное семя, бананы и киноа. Это отличный вариант для веганского перекуса.

Овсяные батончики для завтрака

Эти батончики для завтрака содержат все полезные ингредиенты из овсянки. Кроме того, они приготовлены в удобном формате, что позволяет произвести быстрый перекус в любое время.

Ягодно-миндальная овсянка

Для более долгой и здоровой жизни попробуйте классическую овсянку с черникой и миндалем. Черника снижает уровень холестерина и риск развития сердечных заболеваний, миндаль улучшает здоровье сердца и помогает уменьшить жировые отложения.

