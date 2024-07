Овсянка быстрого приготовления: преимущества и свойства для организма

Овсянка быстрого приготовления – это популярный выбор для завтрака, который очень доступен и легок в приготовлении. Кроме того, добавление специй, фруктов и орехов может превратить эту злаковую кашу в изысканный прием пищи, что дарит энергию, сытость и заряд витаминов для организма.

Хотя овсянка имеет немного меньше клетчатки по сравнению с менее обработанными вариантами овса, однако она не мешает ей считаться лучшим выбором для тех, кто следит за своим рационом. Что делает овсянку такой популярной и какое действие она оказывает организму, рассказали в Eat This, Not That.

Длительное чувство сытости

Как замена основного завтрака, овсяные хлопья насыщают и помогают снизить количество калорий во время обеда. Однако следует избегать подслащенных сортов, которые могут увеличить уровень сахара в крови и вызвать желание съесть что-то позже.

Уменьшает развитие сердечных заболеваний

Чтобы улучшить здоровье сердца, рекомендуется добавлять овсянку быстрого приготовления в свой утренний рацион. Исследование 2019 года, опубликованное в Scientific Reports, показало, что овсянка помогает снижать уровень "плохого" холестерина и воспалительные маркеры, уменьшая риск сердечных заболеваний.

Повышает энергию

Одна порция овсянки содержит 18 г углеводов, которые обеспечивают быструю энергию для мозга, мышц и здоровья в целом. Именно поэтому, если вы хотите почувствовать прилив энергии и легче встречать новые вызовы, приготовьте именно этот завтрак.

Регулирует пищеварение

Овсянка быстрого приготовления является источником пищевых волокон, которые нормализуют пищеварительную систему и способствуют нормальному и регулярному стулу. Исследование 2015 года, опубликованное в British Journal of Nutrition показало, что овес обладает пребиотичными свойствами, способствующими питанию полезных бактерий и снижению уровня воспаления у некоторых людей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как овсянка может контролировать уровень сахара в крови.

