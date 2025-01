5 фруктов, которые можно есть при диабете

Когда вам хочется съесть чего-то сладкого, лучше выбрать свежие фрукты, ведь они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Однако важно контролировать порции, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови и избежать развития диабета.

Какие популярные фрукты важны для рациона и почему их стоит употреблять, чтобы предотвратить скачки сахара в крови? Об этом рассказали Eat This, Not That.

Черника

Черника — это полезная ягода, которая содержит всего 80 калорий и 20 г углеводов на порцию в 100 граммов. Она богата витамином С, который обеспечивает 15% суточной нормы, и витамином К, что улучшает здоровье крови и костей. Кроме того, черника также содержит марганец, который способствует развитию костей и энергетическому обмену, а также полифенолы, что помогают улучшать здоровье сердца.

Яблоки

Одно среднее яблоко (примерно 150 г) содержит 77 калорий, 2 г клетчатки и 21 г углеводов. Также яблоки богаты витамином С, большая часть которого содержится в мякоти, а также антиоксидантами, что поддерживают сердце и могут помочь в профилактике рака.

Арбуз и дыня

Это некалорийный фрукт, который на 92% состоит из воды и содержит 21 грамм углеводов на порцию (2 чашки). Она является прекрасным источником витамина С, а также витаминов А, В6, калия и магния. Кроме того, арбуз содержит ликопин, фитонутриент, который может помочь снизить артериальное давление и уменьшить риск рака простаты.

Клубника

Клубника является низкокалорийной ягодой, которая содержит всего 45 калорий на порцию из 8 ягод. Она богата витамином С (140% дневной нормы), фолиевой кислотой, калием и пищевыми волокнами. Кроме того, клубника содержит антиоксиданты, которые защищают клетки, снижают воспаление и могут поддерживать иммунитет, а флавоноиды в составе этой ягоды помогают снижать риски сердечных заболеваний и рака.

Грейпфрут

Половина среднего грейпфрута является стандартной порцией. Он содержит 41 калорию, 10 г углеводов и 1 г клетчатки, а также обеспечивает до 50% суточной нормы витамина С. Грейпфрут также богат витамином А, который способствует здоровью кожи и волос.

