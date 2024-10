Фрукты, которые провоцируют вздутие: чего следует избегать, если вы стремитесь к плоскому животу

Хотя о пользе фруктов ни у кого не возникает сомнение, однако мало кто знает, что именно они могут стать причиной вздутия живота, особенно если у вас чувствительный желудок. Именно поэтому следует избегать фруктов, которые содержат много фруктозы или сульфатов, например, груш или сливы.

Чтобы уменьшить дискомфорт, попробуйте съедать их в небольших количествах или отдавать предпочтение менее аллергенным фруктам, таким как ягоды или бананы. В Eat This, Not That рассказали, как найти баланс, чтобы наслаждаться их питательной ценностью без побочных эффектов.

Чернослив и другие сухофрукты

Хотя чернослив может помочь при запоре, будьте осторожны, поскольку он может вызвать вздутие живота из-за высокого содержания клетчатки и фруктозы. Он также содержит много сорбитола, сахарного спирта, который может вызвать брожение в кишечнике. Перед покупкой сухофруктов читайте этикетки, ведь они могут содержать больше сахара, чем некоторые десерты. А также, помните, что 4-5 черносливов - это одна порция. Потребляйте их в умеренных количествах, чтобы избежать дискомфорта.

Груши

Сладкие и хрустящие груши могут вызвать ощущение вздутия из-за высокого содержания фруктозы, сорбита и клетчатки. Если у вас чувствительный живот, ограничьте потребление груш, чтобы избежать этого дискомфорта. Сочетайте груши с арбузом и дыней во фруктовом салате, чтобы сбалансировать диету. Это сочетание поможет снять вздутость.

Вишни

Вишни содержат много антиоксидантов и антоцианов, которые помогают сжигать жир. Тем не менее они также могут вызвать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания фруктозы и сахарных спиртов. Если у вас есть чувствительность к фруктозе, лучше заменить их на малину, клубнику или чернику, которые имеют высокое содержание воды и не вызывают вздутие. Также полезно пить детокс-воды с лимоном или черникой, которые помогут уменьшить вздутие живота.

Персики и абрикосы

Оранжевые фрукты, благодаря высокому содержанию клетчатки и сахара, могут вызвать проблемы с пищеварением, особенно в консервированном или сушеном виде. Выбирайте свежие персики вместо консервированных, чтобы избежать добавок, которые могут вызвать вздутие. Свежие абрикосы являются лучшим выбором, чем сушеные, чтобы контролировать потребление сахара.

Яблоки

Яблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, что делает их отличным выбором для похудения. Однако, если у вас есть проблемы с перевариванием фруктозы, их употребление может вызвать дискомфорт в животе. В таком случае стоит выбирать другие фрукты, которые легче усваиваются. Помните, что сбалансированный подход к фруктам поможет избежать проблем с пищеварением.

