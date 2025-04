5 худших ошибок в уходе за кожей: чего дерматологи советуют избегать

Чтобы поддержать здоровье кожи, следует отказаться от вредных привычек, таких как курение, придерживаясь здорового питания и уменьшая стресс. Кроме того, уход за кожей должен быть частью ежедневной рутины, ведь это помогает сохранить молодость, здоровье и сияющий вид.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали, каких ошибок нужно избегать в своем уходе, чтобы поддерживать кожу в идеальном состоянии. Ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы быть уверенными в себе.

Чрезмерное использование тонера

Тонер может быть полезным для омоложения кожи, но он не должен забирать влагу. Этот продукт подготавливает кожу к увлажняющим средствам после очищения, однако важно не использовать его слишком часто, ведь это может быть вредно для чувствительной или сухой кожи. Кроме того, если ваше средство для очищения хорошо справляется с этой функцией, тонер может быть лишним.

Грубо отшелушивать кожу

Пилинг помогает избавиться от мертвых клеток кожи, что предотвращает закупорку пор и тусклый вид. Это стимулирует образование новых клеток и придает коже сияние. Однако использовать абразивные средства или щетки нужно осторожно, поскольку они могут вызвать воспаление и ухудшить пигментацию кожи.

Не очищать лицо перед сном

Тщательное очищение лица от макияжа перед сном — это важный этап ухода, ведь во время сна кожа обновляется. Если оставить макияж на лице, поры закупориваются, что может привести к появлению прыщей и других проблем с кожей.

Пренебрегать уходом за кожей шеи и груди

Не забывайте о зоне декольте во время ухода за кожей — она требует такого же внимания, как и лицо. Кожа на шее и декольте тоньше, имеет меньше коллагена и сальных желез, а потому важно использовать увлажняющие средства с пептидами и антиоксидантами для поддержания молодости и сохранения эластичности.

Не использовать солнцезащитный крем

Чтобы сохранить молодость кожи и предотвратить преждевременное появление морщин, важно не забывать каждое утро наносить солнцезащитный крем. Это один из важнейших шагов, ведь регулярное пребывание на солнце может привести к появлению пигментации и даже рака кожи, независимо от климата или сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут улучшить состояние кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.