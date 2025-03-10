5 худших упражнений для мужчин при восстановлении мышечной массы

Возобновление мышечной массы с возрастом может стать серьезным вызовом, но правильный подход к тренировкам значительно облегчит этот процесс. Часто мы используем популярные упражнения, не осознавая, что они могут не только не помогать, но и тормозить рост мышц.

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Издание eatthis.com рассказывает о пяти самых распространенных упражнениях, которых следует избегать, если ваша цель – вернуть мышечную массу. Следуя правильным тренировочным методикам, вы сможете значительно эффективнее восстановить свою физическую форму.

Кардио

Хотя кардиотренировки необходимы для улучшения здоровья, чрезмерное их выполнение может негативно отразиться на восстановлении мышц. Если вы слишком часто занимаетесь кардио, ваше тело может попасть в катаболическое состояние, когда оно расщепляет как жиры, так и мускулы для получения энергии.

"Мышцам нужен избыток калорий для роста, а кардио сжигает их быстрее, чем силовые тренировки. Поэтому вы теряете те калории, которые могли бы использовать для восстановления мышц. Если ваша главная цель – мышцы, уменьшите количество кардио или включите ВIIT-тренировки, которые могут помочь достичь ваших целей", – объясняет.

Изолирующие упражнения

Эти упражнения активируют только одну группу мускул. Ментус советует выполнять сложные движения, такие как приседания, становая тяга и лежа, что привлекают сразу несколько групп мышц.

"Если ваша цель – общий рост мышц, то изолирующие упражнения неэффективны. Сложные упражнения задействуют больше мышц и стимулируют рост. Попробуйте более сложные движения вместо скручиваний или разгибаний трицепсов", – говорит Ментус.

Горячая йога

Горячая йога – это мощная тренировка с многочисленными преимуществами для здоровья. Она является высоким сжигателем калорий, что может препятствовать росту мышц.

"Йога действительно полезна для здоровья, но она не стимулирует рост мышц. Горячая йога способствует интенсивному потоотделению и ускоренному метаболизму, сжигая важные калории для наращивания мышц. Если вы хотите практиковать йогу, выберите низкоинтенсивную версию при обычной температуре".

Максимум одно повторение

"Одно повторение не обеспечивает достаточно времени для напряжения мышц. Мышцы должны быть в напряжении дольше для стимулирования их роста. Если вы хотите работать над максимальным весом, лучше чередовать одно повторение с подходами с большим количеством повторений, чтобы получить результат", – отмечает Ментус.

Подъем легкого веса с большим количеством повторений

Тренировка для гипертрофии с легкими весами и большим количеством повторений полезна, но со временем они могут стать менее эффективными для роста мышц.

"Если вы можете поднимать вес более 20 раз, то это уже не дает значительного стимула для роста. Идеален диапазон от 8 до 15 повторений, где последние повторения становятся тяжелыми. Если вы до сих пор можете легко завершить подход, вес слишком легкий, и мышцы не получают достаточной нагрузки для роста", – говорит Ментус.

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