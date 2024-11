5 идей для вкусных завтраков: как выбрать полезную кашу

Чтобы приготовить питательный и здоровый завтрак, вы можете рассмотреть доступные варианты среди брендов злаковых продуктов из натуральных ингредиентов, которые обещают покупателям питательность и энергию. Однако, чтобы получить максимальную пользу от таких продуктов, следует внимательно изучать состав, выбирая злаки с высоким содержанием белка и клетчатки.

Кроме того, стоит избегать каши с высоким содержанием сахара, рафинированными углеводами и консервантами, чтобы предотвратить скачки сахара в крови и снизить риск заболеваний. Что именно стоит добавить в свой утренний рацион и какие хлопья стоят вашего внимания, рассказали в Eat This, Not That.

Овсянка с черникой и миндалем

Ищите на полках магазинов цельнозерновые хлопья, которые содержат сорго, овес, киноа, амарант полезные, а также жиры из миндаля и кокосового масла. Чтобы такой завтрак был сладким, к нему можно добавить корицу, ваниль, кленовый сироп, кокосовый сахар и чернику, которая придает фруктовый вкус и антиоксиданты, витамины D3 и Е.

Органические хлопья с камутом

Камут или египетская рожь - это древнее и органическое зерно, которое способно усваиваться легче, чем современная пшеница. Одна порция содержит 7 г клетчатки и 5 г белка, что делает ее питательным вариантом для завтрака без лишних калорий.

Органические пророщенные цельнозерновые хлопья с чечевицей и семенами льна

Выбирайте каши без добавления сахара, с органическими зернами с высоким содержанием клетчатки. Пророщенные зерна лучше усваиваются и имеют больше питательных веществ, а чечевица и соевые бобы, которые могут содержаться в таких кашах, богаты фолиевой кислотой, железом, антиоксидантами и фитонутриентами.

Хлопья для различных диетических ограничений

Обратите внимание на специальные хлопья, которые содержат лишь несколько натуральных ингредиентов. Это может быть мука маниока, кокосовая мука, мед, кокосовый сахар, кокосовое масло, морская соль и ваниль. Хотя белка в них немного, они компенсируют это клетчаткой и небольшим содержанием сахара.

Овсянка с пророщенным киноа

Поищите на полках магазинов кашу на основе пророщенного безглютенового овса, содержащую органические ингредиенты, такие как киноа и семена конопли. Такой состав является отличным источником клетчатки, протеина и полезных жирных кислот. Кроме того, овсяная каша также содержит пребиотики, которые поддерживают хорошие бактерии в кишечнике, а также магний, фосфор и антиоксиданты витамина Е, что полезным для здоровья сердца.

