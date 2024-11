5 идей для завтрака, которые помогут избавиться от тяги к нездоровым перекусам

Если вы чувствуете голод сразу после завтрака, попробуйте добавить к нему белки, здоровые жиры, углеводы и клетчатку. Это поможет избежать ранней тяги к еде и пережить без вредных перекусов, дождавшись обеда.

Видео дня

В Eat This, Not That предложить некоторые простые рецепты из питательных ингредиентов, которые помогут сохранить сытость на несколько часов. Ознакомьтесь с ними, чтобы составить свой идеальный завтрак.

Яйца

Ешьте яйца на завтрак, чтобы зарядиться энергией и как можно дольше не чувствовать голод. Одно большое яйцо обеспечивает организм 7 граммами высококачественного белка, который прекрасно усваивается организмом. Кроме того, яйца содержат важные витамины и минералы, которые сосредоточены в желтке.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат растительный белок и полезные жиры, в частности омега-3, которые поддерживают сытость. Кроме того, грецкие орехи содержат полиненасыщенные жиры, которые помогают регулировать гормоны, связанные с голодом и насыщением. Также, полиненасыщенные жиры снижают уровень грелина, который вызывает голод и повышают уровень пептида YY, что усиливает сытость.

Овсянка

Овес и овсянка - это отличный источник растворимой клетчатки, известной как бета-глюкан, который увеличивает чувство сытости и помогает снижать уровень холестерина. Эти хлопья идеально подходит для завтрака, ведь их можно готовить как горячим, так и холодным способом.

Парфе из йогурта

Вместо обычного сладкого йогурта выбирайте греческий с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара. Он поможет дольше чувствовать сытость и поддерживать здоровье кишечника. Помните, что простой список ингредиентов всегда лучше.

Тост с авокадо

Тосты с авокадо - это отличный выбор для завтрака. Они содержат полезные жиры и клетчатку, которые помогают дольше оставаться сытыми. Авокадо также обеспечивает организм почти 20 витаминами и минералами. Это вкусный способ поддержать энергию и избежать внезапного голода до обеда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о здоровом выборе, который стоит выбрать для завтрака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.