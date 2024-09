5 идей из бобовой муки: что приготовить из цельнозернового продукта

Даже если вам трудно отказаться от выпечки, вы все равно можете ее себе позволить. Для этого достаточно постепенно заменить часть обычной муки на бобовую, например, из нута или чечевицы, чтобы сделать выпечку существенно полезнее.

Кроме того, бобовая цельнозерновая мука не содержит глютена, а также богата белком, клетчаткой, фолатом, железом и калием. Предлагаем смело экспериментировать и наслаждаться здоровыми рецептами, которыми поделились в Eat This, Not That.

Десерты

Для брауни лучше использовать муку из черной фасоли, а для кексов или печенья - из нута. Четверть стакана ореховой муки содержит 6 граммов белка и 5 граммов клетчатки, что делает десерт более полезным. Учтите, что перед использованием бобовой муки, ее обязательно надо взбить, чтобы избежать плотности.

Кексы

Вместо черничного кекса, не содержащего питательных веществ, приготовьте его домашнюю версию с бобовой мукой. Для этого вы можете взять муку из гороха, фасоли или чечевицы. Чтобы приготовить более здоровое тесто для кексов или хлеба, добавьте ¾ чайной ложки ксантана или гуаровой камеди на стакан бобовой муки. Это поможет выпечке сохранить форму. Кроме того, охлаждайте кекс на решетке, чтобы избежать размокания дна.

Вместо мяса

Вы можете заменить мясо говядины или индейки, которое привыкли добавлять в гамбургеры, на веганские котлеты из бобовой муки чечевицы или фасоли. Такая мука добавит влаги и текстуры котлетам, а также, ее можно использовать вместо панировочных сухарей для жарки.

Основа для пиццы

Любители пиццы могут наслаждаться блюдом, выбирая вместо белой муки бобовую. Это уменьшит калорийность блюда и добавит в него белок и клетчатку. Готовя тесто для пиццы, добавьте 2 чайные ложки ксантана или гуаровой камеди на каждую чашку бобовой муки, чтобы сохранить текстуру и хрустящую корочку.

Для сгущения

Чтобы загустить подливу, используйте бобовую муку вместо сливок и масла. Добавляйте ее в супы и соусы для улучшения консистенции. Также муку можно добавить в протеиновые коктейли для кремовой текстуры и повышения содержания белка.

