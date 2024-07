5 килограммов за месяц: тренировки с собственным весом, которые одобрит ваш тренер

Чтобы ускорить потерю веса с помощью тренировок, вам необходимо сосредоточиться на сжигании большего количества калорий. Кроме того, всего 30 минут тренировок трижды в неделю, направленные на большие мышечные группы тела, могут повысить метаболизм и помочь сбросить около 5 килограммов лишнего веса.

Какие именно упражнения с собственным весом способны дать такой результат за довольно короткий срок, узнавали в Eat This, Not That. Выполняйте по 10–20 повторений для первых двух упражнений и выполняйте упражнения минимум 2 раза в неделю, выделяя 24 или 48 часов для восстановления.

Приседания с весом тела

Эта программа не была бы полноценной без упражнений на нижнюю часть тела. Приседания являются одним из самых эффективных упражнений, задействующих ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Чтобы выполнить приседания, станьте на ширине бедер, согнитесь в коленях и бедрах, а затем поднимитесь в исходное положение.

Выпады

Это эффективное упражнение для укрепления мышц нижней части тела, улучшения равновесия и подвижности. Чтобы выполнить упражнение, в положении стоя, сделайте большой шаг вперед, опустите бедра и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение и сделайте повторение с другой ногой.

Спринт

Спринт - это эффективный способ сжигания калорий, улучшает нижнюю часть тела и общую физическую форму. Интенсивность спринта зависит от вашего уровня подготовки, начиная от умеренной или быстрой ходьбы, заканчивая движением с максимальной скоростью. Для выполнения спринта используйте расстояние от 40 до 100 метров. Начинайте со взрывного старта и поддерживайте быстрый темп, а после финиша постепенно уменьшайте скорость, чтобы избежать травм.

