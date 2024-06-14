5 ключевых преимуществ сердечно-сосудистых упражнений для здоровья: что следует знать
Сердечно-сосудистые упражнения, также известные как кардио, предлагают многочисленные преимущества для здоровья, которые могут способствовать всеобщему благополучию. От улучшения здоровья мозга и укрепления иммунной системы до долголетия эти результаты подтверждены научными исследованиями и мнениями экспертов. По словам Eatthis, если вы планируете добавить кардиотренировку в свою фитнес-рутину, вот пять основных преимуществ, которые вас будут мотивировать.
1. Улучшение работы мозга
Занимаясь кардио, такими как эллиптические тренировки или кардио-танцы, ваш мозг получает значительные преимущества. Любые физические упражнения стимулируют рост кровеносных сосудов в мозге, что способствует улучшению памяти и уменьшению когнитивного спада.
2. Защита от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
Кардиотренирование играет жизненно важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти в США. Исследование, опубликованное в Американском журнале кардиологии, показывает, что аэробные тренировки наиболее эффективны для улучшения состояния здоровья, связанного с метаболическим синдромом.
3. Укрепление иммунной системы
Хотя кардио не может гарантировать иммунитет от болезней, оно укрепляет иммунную систему, делая ее более способной эффективно бороться с микробами. Регулярные и умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние на иммунную систему, что приводит к повышению уровня иммуноглобулинов - важного компонента в защите организма от вирусов и бактерий.
4. Регулировка настроения
Занятия кардиотренированием не только приносят физическую пользу, но играют важную роль в регулировании настроения, уровня стресса и тревожности. Они снижают уровень гормонов стресса и способствуют увеличению кровотока и кислорода.
5. Большая продолжительность жизни
Соблюдая 2,5 часа кардиотренировок умеренной интенсивности в неделю, люди значительно снижают риск смертности. Они могут помочь предотвратить различные опасные для жизни состояния, включая рак и болезни сердца.
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