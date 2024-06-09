Есть ли связь между жирной пищей и болезнями сердца? Ученые провели новый анализ исследования

Приблизительно четыре десятилетия назад было проведено комплексное исследование взаимосвязи между жирной пищей и здоровьем сердца, но его полные результаты стали известны общественности только недавно.

Eatthis рассказал, что медицинский журнал BMJ опубликовал переоценку этого исследования, в котором были представлены ранее нераскрытые данные. Удивительно, эти данные противоречат общепринятому мнению о связи между насыщенными жирами, высоким уровнем холестерина и сердечными заболеваниями.

В этом революционном исследовании приняли участие 9 000 пациентов, находившихся в стационаре и случайно распределенных на одну из двух диет. Первая группа придерживалась диеты с низким содержанием насыщенных жиров, богатой растительным маслом, тогда как вторая группа придерживалась типичной американской диеты с высоким содержанием насыщенных жиров. Как и ожидалось, специальная диета успешно снизила уровень холестерина в крови у пациентов.

Однако вопреки ожиданиям в группе с низким содержанием насыщенных жиров не наблюдалось снижения частоты сердечно-сосудистых заболеваний. В этой группе фактически наблюдался более высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто придерживался традиционной американской диеты. Эти результаты были особенно заметны среди людей старше 64 лет.

В течение многих лет связь между насыщенными жирами и сердечными заболеваниями не вызывала сомнений, что основывалось на убедительных, на первый взгляд, исследованиях. Примечательно, что даже современные диетические рекомендации для американцев призывают ограничить употребление в пищу насыщенных жиров и заменить их растительными маслами.

Переоценив это исследование, ученые пришли к выводу, что отсутствие доступа к данным за последние 40 лет привело к ложным представлениям. Однако поклонники кампании против насыщенных жиров быстро раскритиковали этот новый анализ. Современные диетические рекомендации не предлагают полностью отказаться от насыщенных жиров, а скорее заменить их полиненасыщенными жирами, рекомендованными как "хорошие жиры".

Причины, по которым данные не были опубликованы, остаются непонятными, поскольку ведущие исследователи, Ансель Кис и Иван Франц, умерли. Предполагают, что результаты исследования шли вразрез с устоявшимся мнением о том, что насыщенные жиры губительно влияют на здоровье сердца. Следовательно, они, возможно, усомнились в своих результатах, не сумев до конца их осмыслить.

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