Что поднимает уровень холестерина: 10 вредных привычек

Американская ассоциация сердца утверждает, что 38% американцев страдают высоким уровнем холестерина. Многие могут удивить, что у человека высокий уровень холестерина, а он даже не подозревает об этом, поскольку у него нет симптомов, которые можно заметить невооруженным глазом. Eatthis рассказал о 10 вредных пищевых привычках, о которых следует знать.

1. Низкий уровень потребления клетчатки

Клетчатка играет немаловажную роль в контроле уровня холестерина, связывая его излишки и выводя из кровеносных сосудов. Таким образом люди с высоким уровнем этого вещества в крови должны есть 25-30 г клетчатки в сутки. Это должны быть в основном растворимые волокна, которые содержатся в таких продуктах, как бобы, овес, цитрусовые, брюссельская капуста и другие.

2. Обработанные снеки

Многие думают, что удобно покупать крекеры, мюсли или хлебобулочные изделия для перекуса во время путешествия. Однако они обычно содержат некоторые вредные для здоровья ингредиенты, в частности, гидрогенизированные масла, которые, как известно, повышают уровень "плохих" липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

3. Мнение, что нельзя есть сою

Удивительно, но соя может помочь снизить уровень ЛПНП из-за наличия фитоэстрогенов, вопреки мнению многих людей. Хотя исследования, проведенные на сое, дали противоречивые результаты, она считается безопасной и может принести определенную пользу при умеренном потреблении.

4. Избегать всех жиров

Некоторые люди считают, что все жиры плохие. Но на самом деле существуют жиры, которые полезны для нашего организма. Замена насыщенных и транс-жиров на полиненасыщенные и мононенасыщенные является полезной и контролирует здоровый уровень холестерина ЛПНП и ЛПВП в организме. Необходимо вводить в свой рацион полезные продукты, например авокадо и другие.

5. Жарка во фритюре

Известно, что жареную пищу готовят на растительном масле с высоким содержанием трансжиров, которые повышают уровень холестерина. Лучшими способами кулинарии является приготовление на пару, запекание или приготовление на гриле, а не жарка во фритюре.

6. Зависимость от переработанных продуктов

Большинство переработанных продуктов содержат много насыщенных жиров и натрия, но не имеют жизненно важных питательных веществ, таких как клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты. Высокий уровень потребления переработанной пищи связан с повышенным уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Чрезмерное потребление молочных продуктов

Многие молочные продукты содержат насыщенные жиры, способствующие повышению уровня холестерина, даже если они снабжают организм необходимыми питательными веществами. Необходимо соблюдать меру при употреблении сыра, поскольку он может легко остаться незамеченным в различных блюдах.

8. Употребление избыточного количества алкоголя

Умеренное употребление алкоголя может фактически повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), тем самым защищая ваше сердце. С другой стороны, чрезмерное потребление алкоголя оказывает негативное влияние на уровень холестерина и увеличивает риск сердечных заболеваний.

9. Слишком много продуктов животного происхождения

Растительная диета связана с более низким уровнем "плохого" холестерина ЛПНП. Уменьшение потребления продуктов животного происхождения, а также включение в рацион большего количества растительной пищи может оказать положительное влияние на ваш липидный профиль.

10. Исключение углеводов

Полный отказ от углеводов может помешать попыткам снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, поскольку цельные зерна, фасоль, чечевица являются отличными источниками клетчатки. Поэтому подбирайте продукты с умом, сосредотачиваясь на цельнозерновых.

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