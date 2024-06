Залог вашего здоровья и долголетия: как избежать сердечных заболеваний, рака и диабета

Не зря говорят, что жизнь – это движение. Ведь отсутствие ежедневных прогулок может иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

Если вы не будете выходить на прогулку каждый день, то рискуете серьезные проблемы со здоровьем. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Ваше долголетие уменьшается

Специалисты говорят, что сиденье дома может означать не просто ухудшение здоровья – это может даже сократить вашу жизнь. Результаты исследования свидетельствуют, что сидячее поведение в течение 20-летнего периода удвоило риск преждевременной смерти человека. Однако лишь незначительное изменение, например ежедневная прогулка или большее стояние, может помочь изменить ситуацию. К примеру, сокращение сиденья до трех часов в день может увеличить продолжительность жизни человека на целых два года.

Ваш риск сердечных заболеваний резко возрастает

Ежедневные прогулки – отличный способ улучшить работу сердца. Ученые обнаружили, что отсутствие физической активности непосредственно влечет за собой примерно 6% случаев сердечных заболеваний во всем мире.

Вы можете иметь больше шансов заболеть раком груди

Отсутствие ежедневных физических упражнений, таких как обычная прогулка, может увеличить риск рака груди. Наиболее физически активные женщины, которые исследовались, имели на 25% меньший риск развития рака груди, чем те, кто занимался наименьшей физической активностью.

Большая вероятность развития диабета 2 типа

Этой опасной болезни можно причинить путем изменения образа жизни, но сидячий образ жизни может резко повысить риск развития диабета 2 типа. Кроме того, ходьба всего 30 минут в день снижает риск развития диабета 2 типа на целых 50%, а сидячая жизнь может привести к повышению риска развития заболевания на 112%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал все, что нужно знать о болезни Альцгеймера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.