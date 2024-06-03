Сколько нужно ходить каждый день, чтобы эффективно сжигать жир

Ходьба – это эффективное и полезное упражнение, помогающее в контроле веса и даже способствующее профилактике или лечению различных заболеваний, таких как болезни сердца, высокое кровяное давление и диабет 2-го типа. Eatthis вместе с экспертами рассказал, сколько нужно ходить для похудения.

Если ходьба – ваше любимое упражнение, а потеря лишнего жира – ваша конечная цель, сколько вы должны ходить каждый день? Последние рекомендации Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендуют заниматься умеренными физическими упражнениями от 150 до 300 минут еженедельно. Следовательно, для достижения этих целей необходимо ходить по крайней мере пол часа в день в течение пяти дней.

Однако Эш Вилкинг, тренер и создатель приложения Ash Fit on Demand, рекомендует ходить дольше, чтобы увеличить сжигание жира во время ходьбы. По ее мнению, при меньшей частоте сердечных сокращений организм может более эффективно получать энергию из жира во время более длительных сеансов ходьбы.

Седрик Брайант, доктор философии, президент и главный научный сотрудник Американского совета по физическим упражнениям, поддерживает мнение Уилкинга. Он предлагает гулять от 45 минут до часа каждый раз, когда вы выходите на улицу, и не обязательно делать это за один раз.

Ходьба имеет достаточно много преимуществ для здоровья. Вот несколько из них:

1. Усиление метаболизма: по словам Тай Стоуна, персонального тренера, регулярные длительные прогулки могут оказать положительное влияние на метаболические процессы.

2. Укрепление костей: регулярная быстрая ходьба укрепляет как мышцы, так и кости.

3. Лучший контроль кровяного давления: ходьба способствует лучшему контролю таких состояний, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, боли в мышцах и суставах, скованность и диабет.

4. Увеличение продолжительности жизни: исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, указывает на то, что регулярная скорая ходьба связана со снижением риска смерти на 20%.

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