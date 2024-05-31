8 привычек, которые могут сократить продолжительность вашей жизни

Заботиться о своем здоровье очень важно, но знаете ли вы, что некоторые привычки, которые принято считать здоровыми, на самом деле могут иметь негативные последствия для продолжительности вашей жизни и общего самочувствия? Eatthis проконсультировался с медиками и экспертами по питанию и рассказал о практиках, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Жир – это ваш друг

Вопреки расхожему мнению, диета с низким содержанием жира может вам навредить. Сертифицированный диетолог Рейчел Файн подчеркивает, что жиры, особенно Омега-3, содержащиеся в оливковом масле, льне и миндальном масле, играют решающую роль в гормональном балансе и способствуют насыщению, здоровью мозга и сердца.

Умеренность в физических нагрузках

Хотя физические упражнения, несомненно, необходимы, очень важно не переусердствовать. Чрезмерные нагрузки могут привести к травмам, тревоге, нарушению питания и дистрофии тела. Американская ассоциация сердца рекомендует соблюдать баланс между аэробной активностью и силовыми тренировками для оптимальной пользы для здоровья.

Пренебрежение силовыми тренировками

Сосредоточение исключительно на кардиотренировках не полезно. Сертифицированный диетолог Колин Кристенсен отмечает метаболические эффекты и улучшение когнитивных функций, резистентности к инсулину, артериального давления и плотности костной ткани, которые дают силовые тренировки.

Миф о том, что "сок очищает"

Регулярное употребление соков может быть не таким полезным, как многие утверждают. Хотя это эффективный способ потребления витаминов и минералов, дипломированный диетолог Мелани Бец отмечает, что чрезмерное употребление этих напитков может способствовать чрезмерному потреблению сахара, что связано с сердечными заболеваниями.

Сосредоточьтесь на общем состоянии здоровья, а не только на потере веса

Уложение исключительно на строгие диеты с целью похудения может привести к расстройствам пищевого поведения и хроническим заболеваниям. Кейтлин Селф, лицензированный диетолог, подчеркивает, что такие ограничения и циклические колебания веса могут повысить риск кардио метаболических заболеваний.

Ограничит потребление красного мяса

Хотя красное мясо снабжает полноценным белком, чрезмерная зависимость от него как основного источника этого вещества увеличивает риск развития колоректального рака. Диетолог и паверлифтер Валентина Дуонг рекомендует заменить красное мясо такими продуктами, как чечевица или рыба.

Ежедневное употребление смузи

Частое потребление полосы, часто считающееся здоровым выбором, может привести к увеличению потребления калорий, позже – к уменьшению ощущения сытости и перееданию. Отдавайте предпочтение целым фруктам и извлекайте пользу от клетчатки.

Осторожно с кокосовым маслом

Несмотря на широкую популярность, кокосовое масло может быть не столь полезным, как считается. С научной точки зрения, исследования не подтверждают ее пользу для здоровья. Из-за высокого содержания насыщенных жиров и потенциального влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы лучше употреблять ее умеренно.

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