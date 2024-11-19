5 ключевых советов от нейрохирурга для долгой и активной жизни

Многие люди стремятся найти секрет долголетия и сохранить крепкое здоровье на долгие годы. Конечно, генетика играет немаловажную роль, но правильный образ жизни способен значительно улучшить шансы прожить больше лет.

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Осознанный подход к собственному здоровью, ежедневные полезные привычки и минимизация вредных факторов могут стать ключом к долголетию. Доктор Бретт Осборн, сертифицированный нейрохирург, поделился с eatthis.com пятью основными рекомендациями, которые помогут улучшить качество жизни и чувствовать себя здоровым.

Контролируйте состояние своего здоровья

Лучший защитник вашего здоровья – это вы сами. Долгая и активная жизнь – это результат систематической работы над собой и понимание рисков развития возрастных заболеваний, таких как инсульт или инфаркт. Многие из этих заболеваний могут быть вызваны инсулинорезистентностью, преддиабетом или неконтролируемым давлением.

Но вот что важно: за этими показателями можно легко следить дома. Каждый должен иметь манжету для измерения давления и домашний глюкометр. Так вы можете обнаружить, а при необходимости – и скорректировать вместе с врачом два основных фактора риска, которые вызывают большинство смертей от сердечных. заболеваний и инсультов", – утверждает доктор Осборн.

Соблюдайте противовоспалительную диету с низким гликемическим индексом

Рацион с низким гликемическим индексом важно стабилизировать уровень инсулина, активизировать сжигание жира и уменьшить воспаление, которое является причиной многих возрастных заболеваний.

Вы – это то, что вы едите. Многие распространенные продукты, такие как искусственные подсластители, жареные блюда, рафинированная мука и обработанные мясные изделия с добавками, провоцируют воспаление. Поэтому важно включить в меню лучшие противовоспалительные продукты, такие как сырой овес, черника, вишня, дикий лосось, темный шоколад, имбирь, зеленый чай, свекла, брокколи и черная фасоль. Они оказывают положительное влияние на ваше здоровье и способствуют долголетию.

Занимайтесь физическими упражнениями каждый день

Регулярные тренировки, особенно силовые упражнения помогут поддерживать и увеличивать мышечную массу с возрастом. Это оказывает положительное влияние не только на физическое здоровье, но и на функционирование мозга благодаря BDNF (нейротрофическому фактору, полученному из мозга).

"BDNF способствует образованию новых нейронных связей, являющихся основой обучения", – объясняет доктор Осборн. Также тренировки делают тело более сильным, что продлевает жизнь. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association, люди, выполнявшие силовые упражнения в умеренном объеме, жили дольше.

Чтобы получить максимальную пользу, важно сохранять гибкость и мобильность, изучать правильную технику выполнения упражнений и соблюдать целостный здоровый образ жизни. "Для достижения результата мышцы должны работать интенсивно. Если вам легко, значит, вы делаете что-то не так и не получаете пользы от тренировки", - говорит Осборн.

Используйте добавки для поддержания здоровья

Добавки могут снизить риск заболеваний и улучшить биохимию организма. "Даже у здоровых людей могут быть биохимические нарушения. Это может быть результатом недостаточного потребления минералов, и в таком случае магниевые добавки могут быть полезны. Или, например, старший человек с измененным гормональным фоном, который чувствует усталость и не может похудеть. Восстановление уровней тестостерона , прогестерона и эстрогена способно значительно улучшить их жизнь", – отмечает доктор Осборн.

Минимизируйте стресс

Кратковременный стресс неизбежен, но регулярный хронический стресс представляет серьезную угрозу. "Постоянный стресс повышает уровень кортизола, что влияет на уровень сахара в крови и артериальное давление - два показателя, которые следует контролировать. Высокий уровень кортизола также ухудшает память и нарушает режим сна, что еще больше увеличивает выработку этого гормона", - предупреждает Осборн.

Обеспечение качественного сна, контроль стресса и позитивный настрой являются ключевыми факторами для сохранения здоровья и долголетия. Благодаря этим простым рекомендациям, вы сможете значительно улучшить качество своей жизни и увеличить ее продолжительность. Следуйте этим советам и шаг за шагом приближайтесь к долгой и здоровой жизни!

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